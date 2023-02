Karriereinspiration

9.-klasser besøger Framehouse og lærer om valg af karriere

Onsdag aften, den 25. januar, efter kontortid åbnede Framehouse dørene. Men gennemsnitsalderen var her noget lavere, end den plejer at være. Det var nemlig 9. årgang fra Store Magleby Skole, der var æresgæsterne til et arrangement, hvor lokale folk fra forskellige fagområder var mødt op for at fortælle om deres karrierer og stille sig til rådighed for elevernes spørgsmål.

Martin og Lene Kvist-Madsen, som ejer Framehouse, lagde ud med at servere sandwich for både de 25 erhvervsprofiler og de godt 60 fremmødte elever. Efter indtagelse af maden åbnede fremtidsforsker Anne Skare, som bor i byen og er ambassadør i Framehouse, aftenen med et oplæg om fremtidens arbejdsmarked.

Herefter fordelte eleverne sig i mindre grupper med en håndfuld voksne i hver. Eleverne havde på forhånd forberedt spørgsmål, de gerne ville have svar på. Det var store spørgsmål, som de færreste voksne tør stille hinanden: Er du tilfreds med din løn? Føler du dig stresset? Tror du, at du har valgt den rigtige karriere-vej?

Til slut var der mulighed for at mingle, og eleverne kunne tale med de professioner, de ikke havde været i gruppe med. Blandt erhvervsprofilerne kunne eleverne blandt andet møde en flyveleder, en sygeplejerske, en læge, en politimand, en podcaster, en håndværker, en journalist, en ingeniør, en fysioterapeut og en tandlæge. Der var også kendte profiler blandt gæsterne, for både Lene Espersen og Ebbe Sand var mødt op for at dele deres fortælling om livet som henholdsvis politiker og fodboldspiller.

Steen Nielsen, der er viceskoleleder på Store Magleby Skole, er glad for den positive respons, der kom fra eleverne i løbet af aftenen og de efterfølgende dage. Han glæder sig over samarbejdet mellem skole og erhvervsliv og håber, at det kan blive en fast del af karrierelæringsindsatsen.

Pilotprojekt

Aftenen var et pilotprojekt i samarbejde med Store Magleby Skole, men Lene Kvist-Madsen står klar til at gentage succesen for de andre skoler, og det gør netværket i Framehouse også.

Thorsten Elkjær er flyveleder og deltog for at støtte op om det lokale initiativ. Han fortæller, at der var en af de unge, der kom hen til ham med helt specifikke spørgsmål om, hvordan man bliver flyveleder. Her kunne han fortælle, hvordan man kommer ind på uddannelsen, og hvilke egenskaber, der er gode at have. De er blandt andet et stort overblik, høj stresstolerance og evnen til at træffe beslutninger.

Selv troede han egentlig, at han skulle være politibetjent eller ingeniør, men i dag er han den øverste operative chef for alle flyveledere.