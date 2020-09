Karrierelæring i Dragør

I en tid fuld af aflysninger blev der i uge 37 og 38 gennemført to arrangementer i karrierelæringens tegn på Dragør Kommunes skoler.

»Speeddating« – eleverne på Dragør Skole snakker med en bygningssnedker EUX-elev.

Speeddating

I uge 37 stiftede elever fra 9. årgang i en slags speeddating bekendtskab med syv forskellige ungdomsuddannelser, og da de skærpede retningslinjer umuliggjorde gæster fra andre institutioner, foregik det virtuelt. Igennem »speeddating« ønsker skolerne at fremme det nære møde mellem elever fra forskellige ungdomsuddannelser og elever i afgangsklasserne.

»Det giver vores elever et fremragende indblik i vidt forskellige muligheder efter 9. klasse,« udtaler Christiane Due-Nymark, der er den ene af arrangementernes to tovholdere.

Selvom speeddatingen i år foregik via en skærm, fik eleverne alligevel mange gode og nye indtryk, der kan hjælpe dem med at træffe et reflekteret valg efter folkeskolen, med sig hjem.

Iværksætterkonkurrencen

I uge 38 var der kickoff på den årlige iværksætterkonkurrence. For tredje år i træk samarbejder Dragør Kommune med Rotary og lokale iværksættere om at sætte iværksætteri på skoleskemaet.

Eleverne i Dragør Kommunes otte 6.-klasser dyster nu om, hvem der kan finde den bedste idé til en løsning på problemer i og omkring skolen. Den endelige finale forventes at finde sted den 5. oktober.

»Vi er meget taknemmelige for fleksible iværksættere og kreative medarbejdere, der samarbejdede om at gennemføre iværksætterkonkurrencens kickoff,« fortæller Kezia Bidstrup, der er den anden af arrangementernes tovholdere.

Speeddatingen og iværksætterkonkurrencen er en del af Dragør Kommunes karrierelæringsindsats ligesom den årlige karrieremesse, som man igennem respekt for diverse forholdsregler fortsat håber at kunne finde en løsning på afholdelse af.