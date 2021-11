Karrieremesse i Hollænderhallen

Godt 400 elever og 40 veloplagte erhvervsaktive mødtes til karrieremesse mandag den 8. november, hvor Hollænderhallen fyldtes med fortællinger og aktiviteter, håb og drømme om fremtidens arbejdsliv.

I 2020 måtte Dragør Kommunes karrieremesse aflyses med kort varsel, men i år kunne det heldigvis lade sig gøre at gennemføre karrieremessen for 8.- og 9.-klasserne.

De unge blev delt op, så halvdelen var til foredrag om karriereskift, mens den anden halvdel gik på opdagelse på messen med stande fra 15 forskellige erhverv.

Aldrig for sent ...

Blandt oplæggene var blandt andet et virtuelt Zoom-besøg af astrofysiker Tina Ibsen, og så blev de unge præsenteret for et panel af tre lokale ildsjæle, der hver især havde skiftet karriere til noget helt andet, end det de var startet med. Viktoria Elling fortalte, hvordan hun allerede som 18-årig drømte om at blive sexolog, men først som 30-årig turde at sige det højt, tage uddannelsen og starte sit arbejde med klienter. Mikkel Manzano fortalte om skiftet fra pædagog til selvstændig personlig træner. Jens Aage Skare fortalte om sit skift fra et prestigefyldt job som leder i Mærsk til folkeskolelærer og siden til SFO-leder på Nordstrandskolen.

Det fælles budskab fra de tre panelister lød, at det aldrig er for sent at skifte spor, og at meningen og mavefornemmelsen er vigtig at mærke efter hele livet.

Øvelser og praktisk erfaring

På messen havde eleverne knap en time til at gå rundt ved de forskellige boder og stande. Her kunne eleverne blandt andet besøge en sygeplejerske fra et hospital og sætte deres viden på prøve. De fik beskrevet en række symptomer, som de skulle forsøge at stille en diagnose og en behandling ud fra.

De unge kunne også besøge en blomsterbinder og prøve at binde deres egne buketter – eller hilse på optikeren og få tjekket synet. Og tilmed kunne de aflægge politiet et besøg og blandt andet prøve at blive iført en politivest på – og forsøge at hoppe langt nok til at bestå denne del af optagelsesprøven.