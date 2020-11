KirkeBio

Søndag den 22. november kl. 16 afholdes der i Store Magleby Kirke KirkeBio med fremvisning af filmen The Phantom of the Opera.

I takt med at de gammeldags biografer med kino-orgler forsvandt, rykkede forevisning af stumfilm med tilhørende akkompagnement gradvist over i blandt andet kirkerne.

Kirkerummet omdannes denne aften til biografsal, når stumfilmklassikeren The Phantom of the Opera (1925) vises på storskærm, og den franske orgelvirtuos Paul Goussot sætter sig ved kirkens orgel for at improvisere musikken, mens filmen spiller. Og for at skabe den rette biografstemning vil kirken sørge for, at der er popcorn til alle.

Gratis adgang.