Lotte Heise.

Kirkeforedrag

Torsdag den 17. november, kl. 19, afholdes der i Store Magleby Kirke graverboligmøde, hvor Lotte Heise kommer og underholder med foredraget »Selvfølgelig skal hun bo sammen med mig«.

Igennem tre et halvt år boede Lotte Heise sammen med sin handicappede mor efter en blodprop, som medførte en total højresidelammelse og ekspressiv afasi.

Sygdommen betød, at moren fra at være et normalt fungerende menneske ikke længere kunne ret meget selv. Hun forstår alt, men da hun samtidig også mistede evnen til at tale, udtrykker hun sig umådelig begrænset.

»Dette mentale fængsel, syntes jeg, var så synd for hende, at jeg lejede et hus, hvor hun kunne bo sammen med mig og mine dengang 14-årige tvillinger. Det har været en lang, svær, anstrengende, men også livgivende og smuk rejse. Vi har grinet, grædt og kæmpet, og det har været det hele værd, men da også en pris at betale,« udtaler Lotte Heise.

Det bliver helt sikkert en livsbekræftende aften, hvor der nok både vil blive fældet en tåre, grinet og tænkt masser tanker.

Aftenen indledes med en kop kaffe og afsyngning af sange fra Højskolesangbogen.

Gratis adgang.