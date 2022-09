Kirkejazz

Søndag den 4. september kl. 15 gæster Lars Jansson Trio Dragør Kirke.

Med hovedsageligt egne kompositioner tilført et fantastisk klaverspil har svenske Lars Jansson formået at skabe et nordisk musikalsk jazzunivers, hvor han melodisk, lyrisk og »groovy« gerne giver lytteren en helt unik og intim oplevelse.

Lars Jansson har spillet med navne som Arild Andersen og Jan Garbarek Group, men er måske mest kendt for sin trio i eget navn – en nordisk trio i absolut verdensklasse – en trio, der har et hav af udgivelser og priser med i bagagen.

Ved koncerten i Dragør Kirke består trioen – ud over Lars Jansson selv på piano – af bassisten Thomas Fonnesbæk samt Janssons søn, Paul Svanberg, på trommer.

Gratis adgang.