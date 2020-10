Kirkekoncert

Årets koncert til allehelgen, søndag den 25. oktober, i St. Magleby Kirke kommer ufrivilligt til at stå i coronaens skygge. Af pladsmæssige hensyn har man således valgt at ændre repertoiret, men samtidig også at udvide, så der nu bliver afviklet to koncerter – dog uden orkester, men med det sædvanlige kor. Koncerterne afholdes kl. 15 og 17, begge gange for et begrænset antal publikum.

Københavns Kantatekor synger under ledelse af Torben H. S. Svendsen, og ved orglet sidder Erik Kolind.

Entré.