Kirkekoncert

Søndag den 28. november kl. 15 optræder NOVO Quartet i Dragør Kirke.

NOVO Quartet har haft fuld fart på, siden de fire studerende på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, violinisterne Kaya Kato Møller og Nikolai Vasili Nedergaard, bratschisten Daniel ´Sledzi´nski og cellisten Signe Ebstrup Bitsch, startede strygekvartetten op i efteråret 2018.

I sammensætningen af de fire musikere er der skabt et match, der på én gang sprudler af energi, mod, seriøsitet og dygtighed. Og så har de ovenikøbet bevis på, at de er dygtige – kvartetten modtog for nyligt Léonie Sonnings Talentpris 2021, og sidste år vandt den Danmarks Radios P2 Kammermusikkonkurrence 2020.

NOVO Quartet, der er båret af et stærkt ven- og fællesskab i og med musikken, vil denne eftermiddag opføre værker af Carl Nielsen og Dmitri Shostakovich.

Gratis adgang.