Klar til at forsvare føring

Christian Rasmussen skal atter på banen

Når Dragørs lokale racerkører, Christian Rasmussen, og resten af USF2000-feltet torsdag og fredag, den 20.–21. august, tørner ud på ovalbanen Lucas Oil Raceway lidt uden for Indianapolis i USA, kommer det til at gå rundt og rundt.

Christian Rasmussens føring er så stor, at det allerede inden løbet står klart, at han vil bevare sin føring efter løbet, som er sjette afdeling af USF2000-serien.

Efter en perfekt sæsonstart med kun et enkelt mistet point i de første fem løb, kigger alle mod Christian Rasmussen for at se, hvordan de kan få skovlen under ham. Indtil nu har det ikke været muligt, men der er ingen tvivl om, at når man er på toppen, er man jaget vildt.

Den overbevisende start fik også serien til at beslaglægge motor og gearkasse fra Jay Howard Driver Development-bilen efter sidste løb. De ville tjekke for uregelmæssigheder, men der var som ventet ikke noget at komme efter.

Fra teamet lyder det, at det har givet Christian Rasmussen et ekstra skud selvtillid at få sat en tyk streg under, at han altså bare er bedre, end de andre, netop nu.

Den kommende afdeling på ovalbanen er en svær størrelse. Banen tager kun cirka 21 sekunder per omgang, og derfor vil der komme en del trafik, man skal forholde sig til.

Christian Ramussen har gode erfaringer fra Lucas Oil Raceway. Det var på denne bane, det store vendepunkt kom for ham og Jay Howard Driver Development-teamet i sidste sæson. Her fik Christian Rasmussen for alvor vist sine evner frem ved at gøre det, som mange anså som nærmest umulig, nemlig at overhale på den korte bane. Han startede på en 15.-plads, men havde ved det ternede flag kørt sig op på en 6.-plads, hvilket da også gav ham løbets Super Charger Award.

TM