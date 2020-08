Klimaregnskabets time

For ti år siden indgik Dragør Kommune en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om kommunens indsats for klimaet frem til 2020. Målet var at mindske CO 2 -udledningen med tre procent om året.

Nu er klimaregnskabets time kommet.

Klimakommune i mål

Med den 10-årige klimaaftale med Danmarks Naturfredningsforening har Dragør Kommune siden 2010 kunnet kalde sig klimakommune. Aftalen forpligtede kommunen til at forsøge at mindske udledning af CO 2 i kommunens bygninger, vejbelysning og kørsel. Målet var tre procent om året eller i alt med 27 procent i forhold til CO 2 -udledningen i 2010.

Siden da er der årligt aflagt et »grønt regnskab« over udviklingen i kommunens klimaindsats. Og resultatet er yderst tilfredsstillende, vurderer borgmester Eik Dahl Bidstrup. »Vi er kommet i mål med en CO 2 -reduktion på 3,3 procent pr. år. Det viser det seneste grønne regnskab for 2019. Og det er jeg selvfølgelig rigtigt, rigtig tilfreds med,« udtaler borgmesteren.

Energimærkning

Alle kommunens bygninger blev energimærket i 2009, og energimærkningen er brugt som udgangspunkt for de energiforbedringer, som er blevet udført via det såkaldte ESCO-projekt i perioden 2010–2015.

De konkrete indsatser har for eksempel været renovering af varme-, ventilations- og belysningsanlæg, efterisolering af klimaskærm og tekniske installationer, udskiftning af vinduer samt opsætning af solcelleanlæg.

Næsten halveret udgift

Første gang, Dragør Kommune besluttede at investere i målrettede energiforbedringer og CO 2 -reduktioner, var i 2001. Set i forhold til dengang forventer kommunen i år at opnå en halvering af energiudgiften per kvadratmeter til varme, el og vand i de kommunale bygninger og sparer ca. 5 mio. kr. årligt.