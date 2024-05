Kloakkerne får en indre strømpe

Dragør Kommune er klar til at gennemføre en omfattende opdatering af kloaksystemet i flere dele af kommunen

Af Rasmus Mark Pedersen



Kloakprojektet, der løber fra 2023 til 2026, har et årligt budget på 700.000 kr. og fokuserer på en såkaldt strømpeforing af stikledninger til vejafvanding. Dette indebærer en opgravningsfri metode, der reducerer CO2-udledningen sammenlignet med traditionelle metoder.

Strømpeforing fungerer ved at føre en fleksibel slange, der er imprægneret med en speciel harpiks, ind i det gamle rør. Slangen kan indsættes enten ved inversion, hvor den vendes på vrangen gennem tryk, eller ved træk, hvor den trækkes på plads.

Herefter bliver harpiksen i slangen hærdet ved hjælp af UV-lys, damp eller varmt vand, afhængigt af den specifikke metode. Dette skaber en ny, hård og holdbar rørstruktur indeni det gamle rør.

Kamp mod regn og rotter

I 2023 blev vejafvandingen på Skippervænget, Borgervænget, Hollændervænget og Vierdiget samt dele af Hartkornsvej forbedret.

Desuden blev vejafvandingen i tunnelen under Hartkornsvej ved Harevænget håndteret, selvom den fortsat er lukket.

I år er veje som Rugstykket, Spurvevænget, Lodsvænget og Lundegård Strandvej allerede udpeget til lignende forbedringer.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. april de foreslåede planer og det tilhørende budget.

Formålet er at tackle stigende problemer med ekstreme regnhændelser og udfordringer med rottebekæmpelse.

Projektet støttes af HOFOR, som ejer selve regnvandsledningen, mens Dragør Kommune ejer vejbrønde og stikledningerne frem til tilslutningen til regnvandsledningen.

Anlægsprojektet for 2024 inkluderer også planer om at håndtere ekstraudgifter til grundvandssænkning i tunnelen under Hartkornsvej.