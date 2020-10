Nyt fra Dragør Tennis:

Klubmesterskab runder særlig sæson af

I forrige weekend afholdt Dragør Tennis finaler i det årlige klubmesterskab, som hvert år spilles i sæsonens sidste måneder. Vejret var perfekt, og der var fyldt på anlægget fra morgen til aften.

Det har været en speciel sæson i klubben, hvor især de første måneder var præget af coronanedlukningen. Træningen kom sent i gang, og da den kom i gang, måtte den tilrettelægges efter de særlige restriktioner. Der blev opstillet håndsprit overalt på anlægget, og klubhuset var i en periode lukket helt af. Det var derfor i år en særlig fornøjelse at runde sæsonen af med hygge og masser af god tennis på anlægget.

Hos seniorerne tog Christoffer Bruzelius igen i år titlen i herrernes bedste række, mens Louise Aalbæk vandt a-rækken hos damerne. Peter Drøidal og Christian Herche vandt titlen i herredouble, mens Camilla V. Hagensen og Christina Burmeister vandt hos damerne.

Dragør Tennis har rigtig mange juniorspillere, og især i de små klasser er tennis enormt populært. Faktisk er omkring hvert tiende barn i Dragør medlem af tennisklubben.

Glade U/10-spillere – fra venstre Bertram Hartung, Linus Stengaard, Felix Palm, Andreas Falch Midtgaard, Anton Duvold, Mathilde Rhode og Sally Lyngbo.

U/10-turneringen blev afviklet med to puljer, hvor nummer et og to gik videre til semifinaler. Det førte til en flot finale imellem Felix Palm og Andreas Falch Midtgaard med Andreas som vinder. De helt nye spillere i U/8-rækken havde også en fin turnering. Den blev vundet af Oskar Hartung.

I U/12 havde man for at gøre rækkerne mere lige valgt at rykke de rigtig gode spillere en årgang op, og det kom faktisk til at betyde, at finalen i U/12 blev et opgør imellem to U/10-spillere, nemlig Madeleine Dehn Christoffersen og Louie Jessen. Sidstnævnte tog guldet, men det bliver spændende at følge begge de to tennistalenter de kommende år.

Hos U/14-pigerne var det Mira Yeo, der blev en flot klubmester. Det blev desværre også Miras sidste sæson i Dragør Tennis, da hun skal flytte fra byen. Hos drengene vandt Rasmus Vestentoft, som endda også vandt guld i seniorernes c-række. Klubmester for U/16-drenge blev Oliver Lauritsen.

Selvom anlægget på Engvej holdes åbent nogle uger endnu, begynder vintertræningen allerede i denne uge. Da klubben fortsat ikke råder over en tennishal, spilles der vinteren igennem på en række forskellige adresser, blandt andet i Hollænderhallen og på Nordstrandskolen. Hallerne her har ikke et ideelt underlag, og det betyder blandt andet, at klubbens spillere ikke kan stille op i holdkampturneringen om vinteren. Så derfor glæder alle tennisspillere sig til foråret, hvor man igen kan komme på grus og pudse formen af til næste års klubmesterskab.