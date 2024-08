Knud Erik Matz er gået bort

Knud Erik Matz, arkitekt MAA, startede sin løbebane som tømrerlærling. Han tog grunduddannelsen som tømrersvend, og så den akademiske uddannelse, der betyder, at man kender håndværket i det, man tegner og skaber.

Knud Erik Matz har dybt engageret været direktør to i danske boligselskaber, der har bygget enorme antal almennyttige boliger over hele Danmark. Knud Erik Matz var særlig aktiv på hjemegnen Lolland, Falster og Møn.

Knud Erik Matz mødte vi oprindeligt i vinterbaderforeningen De Dragør Vandhunde på Dragør Søbad.

Snart fandt han og jeg samarbejdsområder, hvor arkitekturen og kunsten naturligt fandt hinanden. Der kom samarbejde om et gigantisk skulpturprojekt til den Himmelske Fredsplads i Beijing. Skulpturen lykkedes ikke der – men vejen derhen var lærerig og interessant.

Knud Erik Matz var et dybt kulturelt menneske. Det var få ting ved kunst, historie og arkitektur, som Knud Erik Matz ikke havde styr på. Det var givende debatter, når først havet var høvlet igennem.

Knud Erik Matz’ gemyt var ligeledes særegent, som det kom til udtryk i min tale på hans 70-års fødselsdag i 2014:

»Kære Knud Erik Matz. Til lykke med det runde hjørne. Nu i 2014 – yngst blandt de ældre – med kronede dage foran dig. Tak for fælles ønsker til kunstneriske projekter. Tak for din skarpe tunge, sorte humor og ironiens finurlige hjørner. Den lille erkendtlighed i anledning af dagen er ikke en gave, for sligt er vi ikke på, men en langtidsholdbar Aqua Vitae begået i 1998. God højde, fart og retning fremover i dit liv.«