Købet af asylgrunden

Vi fik hindret den værste katastrofe

For snart to år siden besluttede liste T sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti at kommunens forvaltning skulle bruge ressourcer på at udvikle et projekt med et outdoor aktivitetscenter i den gamle asyllejr på Kalvebodvej. Et projekt, der skulle afdækkes sammen med bl.a. DGI.

Konservative stemte i sin tid imod projektet, fordi de økonomiske betingelser dengang – efter vores vurdering – viste, at Dragør Kommune ikke ville være i stand til at gennemføre projektet.

Planlægningen startede med en del møder mellem forvaltningen og DGI for en drøftelse. Og så kom en stor politisk vision fra liste T, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om, at projektet skulle gennemføres – alt imens grunden blev sat til salg af statens ejendomsselskab for et betragteligt millionbeløb.

Coronapandemien satte en stopper for planlægningen i en længere periode, men pludselig tog sagen fart igen.

Forhandlinger bag lukkede døre

Alt imens liste T, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti arbejdede med deres visioner, arbejdede statens ejendomsselskab, Freja, videre med et salg med udbud til et tocifret millionbeløb.

I maj måned meddelte Freja kommunen, at der var en køber til grunden.

Det fik liste T, Venstre, og Dansk Folkeparti til på et lukket økonomiudvalgsmøde at beslutte at afgive et købstilbud på grunden til en maks. købspris på op til 8 mio. kr. Et modbud til den anden køber, staten havde. Penge, som partierne ønskede at tage direkte op af kassen.

Den demokratiske udfordring i dette er, at det hele er foretaget bag lukkede døre og nedrullede gardiner. Godt nok skal ejendomssalg behandles som lukkede punkter, men det handler alene om køb, budsummer og vilkår. Drøftelse om fordele og ulemper ved at købe er ikke omfattet af reglerne om fortrolighed – og her valgte liste T og de øvrige partier at holde det hemmeligt for borgerne.

Socialdemokratiet var så fornuftige, at de kunne se, at det ikke var ansvarlig økonomisk politik, og de stemte sammen med Konservative imod købstilbuddet.

Venstre fik kolde fødder

Efter der blev afgivet købstilbud, meldte staten tilbage, at Dragør og den anden køber kunne afgive et nyt tilbud på nye betingelser, men med samme udbudspris. Dette blev også behandlet på et lukket kommunalbestyrelsesmøde den 10. juni.

Her havde Venstre fundet fornuften frem og gik sammen med Konservative og Socialdemokratiet med et forslag om at droppe købet.

Alt andet ville også have været meget underligt for Venstre. At den nye borgmester Helle Barth skulle have startet sin valgperiode med at lave et budgetbrud ved at hive mange millioner kroner op af kassen og købe en grund, som ingen ved, hvad man skal bruge til, havde næsten ikke været til at forklare.

Liste T og Dansk Folkeparti undlod at stemme for vores forslag om at droppe købet.

Lad os få realismen tilbage

Det er som om, at almindelig sund fornuft ikke må indfinde sig på rådhuset.

Allerede da vi så projektet første gang, var det tydeligt for mange, at Dragør Kommune ikke ville få en merværdi ud af at købe asylgrunden. At vi ikke havde pengene, samt at et projekt blot ville medføre flere omkostninger til drift. Derfor sagde Konservative fra start nej tak.

I stedet har vi nu brugt mange forvaltningsressourcer og ender der, hvor Konservative foreslog, vi startede. Nemlig med at sige nej tak til køb af en grund, der ikke kan bruges til noget.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Konservative

Spidskandidat til kommunalvalget

Medlem af kommunalbestyrelsen