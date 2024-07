Rikke Søgaard demonstrerer, hvordan detektoren virker. Arkivfoto: Museum Amager.

Kom og grav i fortiden

Amagermuseet lærer fra sig om arkæologers arbejde

Af Jens Munch



Mennesker har altid tabt deres ting eller gemt dem til bedre eller dårligere tider. Nogle af tingene var værdifulde, andre var værdiløse, dengang de forsvandt. Men fælles for dem alle er, at de fortæller om det liv, de oprindelige ejermænd levede.

Nogle af de tabte ejendele er aldrig blevet fundet igen. Altså lige indtil en arkæolog kommer forbi med sin detektor, sine skovle, skeer og pensler og bringer fortiden frem i lyset og begynder at afdække betydningen af de genfundne ting og sager.

Uden arkæologer ville meget store dele af vores fortid stadig være gemt væk under lag af muld og sand. Historien ligger med andre ord begravet overalt omkring os.

På jagt efter skatten

Fra tirsdag den 30. juli og frem til fredag den 2. august klokken 12–16 inviterer Amagermuseet alle til at blive arkæolog for en dag.

Her tager arkæologen Rikke Søgaard imod og fortæller om de fund, hun har gjort med hjælp fra metaldetektorer. Gæsterne får selv lov at prøve – og måske er der bid. For Amagerbønderne gravede deres penge ned, før svenskerne hærgede i 1600-tallet. Nogle af mønterne er sidenhen blevet fundet. Og mon ikke der stadig gemmer sig flere mønter, der bare venter på at blive gravet op? Det er bare med at give det et skud.

Amagerbonde og brandbil

Sommeroplevelsen »Amagerbonde for en dag« er i fuld gang og løber ugen ud – helt hen til og med søndag den 28. juli.

I denne uge kan man også få en køretur rundt i Store Magleby med den flotte, gamle brandbil. Det foregår onsdag den 24. og torsdag den 25. juli i museets åbningstid.

