Kommende 0.-klasser på plads

På sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, torsdag den 4. marts, blev politikerne informeret om skoleindskrivningen af de skoleelever, der starter i 0. klasse efter sommerferien. Og der var godt nyt. Alle elever får nemlig deres skoleønske opfyldt.

193 børn er indskrevet. Da seks børn har søgt om skoleudsættelse og syv børn har søgt skole uden for kommunen, skulle 180 børn fordeles på de tre skoler.

Dragør Skole kommer til at få to klasser med henholdsvis 21 og 22 elever i hver klasse. På Nordstrandskolen starter 68 nye 0.-klasseselever. De fordeles i tre klasser – to med 23 elever og en med 22. Også Store Magleby Skole får tre klasser, her med 23 elever i hver – altså i alt 69 elever på årgangen.

Forvaltningen oplyser, at det med udgangspunkt i den nye skolestyrelsesvedtægt, som kommunalbestyrelsen vedtog i februar, er lykkedes at fordele børnene efter de nye kriterier.

Af skolestyrelsesvedtægten fremgår det, at det er muligt, at opfylde særlige ønsker – som for eksempel søskende på skolen – så længe at der er under 24 elever indskrevet efter skoledistrikterne i den pågældende klasse.

Den kommende 0.-klassesårgang er lidt større, end den man havde sidste år, hvor 169 elever begyndte i skole.

TM