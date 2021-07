Kommunaldirektøren stopper

»Jeg havde ikke forestillet mig, at jeg allerede nu skulle stoppe i Dragør, men jeg har fået chancen for at få et nyt job med meget spændende muligheder. Den chance har jeg valgt at forfølge, og derfor begynder jeg efter sommerferien som kommunaldirektør i Albertslund Kommune,« siger Henrik Harder, som afsluttende tilføjer: »Jeg ser tilbage på en spændende tid fyldt med gode, men også med svære opgaver. Corona og en svær økonomisk situation har været nogle af dem, som træder mest frem. Det gælder for begge opgaver, at vi både har skullet betræde nye territorier og være klar til hurtige omstillinger. Det har vi formået, og jeg synes, at begge opgaver, takket være en stor indsats i hele organisationen, er blevet løst rigtig godt.«

Proces under forberedelse

Dragør Kommune er nu i gang med at forberede overgang og rekruttering af en ny kommunaldirektør, som kan stå i spidsen for den kommunale administration. Der er herom blevet afholdt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

Møderne fandt sted i går, tirsdag den 29. juni, efter redaktionens afslutning og deadline for denne udgave af avisen, men det er forventningen, at kommunalpolitikerne nu har taget stilling til konstituering af en kommunaldirektør frem til en ny er ansat, og at de også har taget stilling til et eventuelt valg af rekrutteringsbureau, som kan bistå kommunen i processen.