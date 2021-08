Vi har modtaget:

Kommunalvalg 2021

Jeg var ikke selv med i forrige periode, men hold nu op nogle skrækkelige historier, man hører. Det har fået mig til at tænke over, hvorfor det i dag er en velfungerende 15 mand stor kommunalbestyrelse.

Bevares vi kommer fra fem forskellige partier og har forskellige holdninger til tingene. Vi kan være rygende uenige og have nogle heftige drøftelser. Men vi har i bund og grund siden valget i 2017 haft et godt arbejdsklima med en gensidig respekt.

Posen blev rystet godt ved seneste valg. Ud over at vi var mange nye, der blev valgt ind ved valget i 2017 (syv ud af 15), var seks ud af de 15 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der blev valgt ind i Dragør Kommunalbestyrelse, kvinder. Ret imponerende. Og et godt stykke over landsgennemsnittet. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi seks kvinder er med til, at der i den grad er kommet et betydelig bedre politisk arbejdsklima i kommunalbestyrelsen. Så jeg vil da håbe, at man ikke blot på valgplakaterne, men også efter valget, igen vil finde en god repræsentation af kvinder i kommunalbestyrelsen på tværs af partierne.

Der er ikke meget rødstrømpe i mig. Og det er på ingen måde min agenda i denne sag. I min verden skal kvinder ikke vælges til eller fra, fordi de er kvinder. Man skal vælges på baggrund af kvalifikationer. Uanset køn. Men hvor giver det en god balance i en gruppe, når begge køn er nogenlunde ligeligt repræsenteret.

God valgkamp til alle kandidater. Mænd som kvinder.

Med venlig hilsen

Anne Funk

Nuværende kommunal-bestyrelsesmedlem for Dansk Folkeparti og kandidat til valget i november