Kommunen afviser ny privat børnehave

Af Jens Munch



På et møde i Økonomiudvalget torsdag den 23. maj blev det bestemt, at man ikke ønskede at imødegå et ønske fra den læreruddannede Stine Remfeldt Larsen om at oprette en ny, privat børnehave i Dragør.

Hun ville gerne åbne og drive en børnehave på Høgevænget 5 – lige ved siden af den eksisterende private børnehave Eventyrhuset på adressen Høgevænget 7.

Dragør Kommune ejer begge adresser.

Udvalget tager blandt andet sine beslutninger på baggrund af administrationens indstillinger til de aktuelle dagsordener.

I indstillingen til punktet om ønsket om den nye børnehave skriver administrationen blandt andet:

»[…] i den forbindelse kan det oplyses, at kommunen i år og næste år oplever et faldende børnetal, hvilket medfører, at kommunen er udfordret på at udfylde egne pladser.«

Stine Remfeldt Larsen tilbød at leje Høgevænget 5 til en husleje, der er mindre, end den nabobørnehaven Eventyrhuset betaler. Hun tilbød at betale 14.000 kr. pr. måned – svarende til en årlig leje på 168.000 kr. eller 327 kr. pr. m2 pr. år.

Eventyrhusets betaling i 2022 lød på omtrent 18.544 kr. pr. måned, hvilket svarer til 550 kr. pr. m2.