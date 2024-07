Kommunen og HOFOR efterlyser borgernes hjælp

Stormflod og skybrud udfordrer Dragørs kloaksystem. Nu opfordrer kommune og forsyningsselskab borgerne til at bidrage med hjælpende tiltag, mens de ­langsigtede løsninger naturligt lader vente på sig

Af Jens Munch



Efterårets kraftige regnvejr i 2023 skabte store udfordringer for Dragør. Mange borgere oplevede her problemer med spildevandssystemet. Oversvømmelser og sammenbrudte pumper gjorde det umuligt for nogle at komme af med deres spildevand.

Hos HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, arbejder man på at forbedre kapaciteten i regnvandskloakkerne i særlige problemområder. Formålet er at sikre, at regnvand ikke overbelaster spildevandssystemet og skaber problemer for borgerne.

Susanne Juhl, bestyrelsesformand i HOFOR, udtaler i en fælles pressemeddelelse fra Dragør Kommune og HOFOR, at borgerne selv kan gøre en stor forskel: »Det handler om, at vi skal få plads til så meget vand som muligt, og alle midler skal tages i brug,« siger hun og fortsætter: »Hvis du har en faskine, så tjek om den bør renses, så den kan tage mere vand. Hvis du kan, så få anlagt et regnvandsbed i haven eller installer et højvandslukke på afløbet, så der ikke trænger spildevand op i kælderen. Og hvis du oplever, at du ikke kan komme af med dit spildevand, så kontakt HOFOR. Hvis vi ved, hvor problemerne opstår, kan vi også løse dem bedre.«

En faskine er en stor, nedgravet regnvandsbeholder, der først opsamler regnvandet fra et regnskyl over bygningen eller terrassen. Den leder dernæst vandet videre ned i jorden, så der også er plads til den næste byge.

Dyrt og tidskrævende projekt

Borgmester Kenneth Gøtterup (C) forklarer i den samme fælles pressemeddelelse også om planerne for kystbeskyttelse, men han fortæller også, at løsningerne for begge dele er både dyre og tidskrævende, og at han derfor håber på hjælp fra borgerne nu.

»Vi er blandt andet i gang med planer om kystbeskyttelse. Men det er meget dyre løsninger, som tager år at planlægge og udføre, så jeg håber, at Dragørs borgere allerede nu vil hjælpe til,« siger Kenneth Gøtterup – og tilføjer afsluttende: »Hver spandfuld vand, som ikke havner i gader og kloaksystem, er en hjælp, så vi undgår de alvorlige konsekvenser. Vi er nødt til at stå sammen for at sikre vores by. Måske kunne det være et lille sommerferieprojekt for nogle husejere?«

Dragør Kommune og HOFOR opfordrer altså i pressemeddelelsen alle borgere til at tage del i løsningerne og gøre en indsats for at beskytte byen mod fremtidige oversvømmelser.

Initiativer, der allerede er taget Kommunen og HOFOR gør opmærksom på, at der allerede er taget initiativer, der afhjælper problemerne: Dragør Kommune har oprenset grøfterne i byen og langs vejene samt renoveret overkørsler, så grøftesystemet kan lede vandet væk hurtigere, end det skete sidste efterår.

Regnvandsledningen i Kirkevej ved Store Magleby er renoveret, således at regnvand kan ledes væk, og dertil er alle vejbrønde blevet oprenset.

Tunnellen under Hartkornsvej er blevet renoveret, således at regnvand kan ledes væk og ikke stuver op og blokerer skolevejen. Renovering af regnvandsledninger og vejbrønde fortsættes i samarbejde med HOFOR, og i særlige problemområder er HOFOR også gået i gang med at få set nærmere på, om regnvandskloakken vil kunne optage mere regnvand – og således begrænse både belastning af spildevandssystem og problemer hos borgerne.