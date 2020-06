Kommunen skærer to chefstillinger

Stillingen som it- og digitaliseringschef genbesættes ikke – og økonomichefen afskediges

Dragør Kommunes Økonomiudvalg (ØU) valgte, ved et ekstraordinært møde torsdag den 11. juni, med et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) for at slanke kommunens på afdelingschef- og direktionsniveauet at lave en administrativ organisationsændring. Kun Konservatives medlem af ØU, Kenneth Gøtterup, stemte imod.

Nedlæggelse af de to stillinger er en del af den spareplan, som hele Dragør Kommune gennemgår for at opnå det »budget i balance«, som i en årerække har været målet for kommunen.

Med reduktionen i staben vil der fremover kun være en afdelingschef tilbage i Drag-ør Kommune – stabschefen for borgmestersekretariatet og personale. Netop denne stilling er bevaret, da det fra forvaltningens side vurderes, at denne stilling har: »... en faglig bredde i form af opgaveløsninger inden for forskellige typer af opgaver.« Det er den kommunale forvaltnings skøn, at de to stillinger, som nedlægges, er af en mere »monofaglig« karakter, og at stabsreduktionen vil have en mindre indgribende effekt.

Et høringssvar fra det Centrale MED-udvalg (CMU) Forvaltning, som er en del af det medbestemmelsessystem, der skal sikre medarbejdere i kommunen medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, bakker dog ikke op om forvaltningens vurdering. De rejser kritik af det beslutningsgrundlag, som ØU lægger til grund for deres beslutning. De mener, det ikke er tilstrækkeligt oplyst, informativt eller dækkende for områdernes opgaver og ansvar. »Dette efterlader et indtryk af, at it- og digitaliseringsområdet og økonomiområdet og ledelsen heraf dækker meget beskedne områder. Vi oplever, at økonomi og digitalisering har nogle helt centrale roller i kommunen, og at stillingerne ikke favner smalt, men derimod meget bredt i hele organisationen,« står der i høringssvaret. Samtidigt påpeger CMU Forvaltning, at nedlæggelsen af stillingen som økonomichef ikke er i overensstemmelse med at arbejde efter et »budget i balance«.

Konservativ modstand

Konservative ønsker ikke at nedlægge stillingen som økonomichef. På vegne af Konservatives gruppe fremsatte Kenneth Gøtterup et ændringsforslag, der gik på, at stillingen som it- og digitaliseringschef ikke genbesættes, mens økonomichefen skal fortsætte i kommunen.

De seks øvrige medlemmer af ØU fra AOTV bakkede ikke op om forslaget, hvilket fik Kenneth Gøtterup til at komme med en protokoltilføjelse, der lyder: »C-gruppen ønsker at opretholde økonomichefstillingen. Kommunens nuværende økonomiske situation kræver, at der er en daglig chef for økonomiafdelingen, og vi finder det ikke forsvarligt at nedskalere på ressourcerne til sikker økonomiopfølgning.«

Omorganisering

Med nedlæggelsen af de to afdelingschefstillinger vil deres områder i stedet for blive lagt ind under direktionens område. Direktør Asger Villemoes vil fremover overtage ansvaret for it og digitalisering, mens kommunaldirektør Henrik Harder overtager økonomiafdelingen.

Forvaltningen oplyser, at ændringen ikke vil medføre en ændre prioritering på de to områder, og der vil fortsat være fokus på digitalisering og en stram økonomistyring.

TM

