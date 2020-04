Kommunen optager lån

Af Thomas Mose

En enig kommunalbestyrelse besluttede onsdag den 1. april at følge Økonomiudvalgets anbefaling om at optage et lån for blandt andet at formindske presset på kommunens kassebeholdning.

Lånet er på 11.533.289 kr. og svarer til den maksimale udnyttelse af lånerammen for 2019.

Størrelsen på lånet er beregnet efter lånebekendtgørelse for kommuner, der beskriver, hvad der er låneberettigende udgifter.

For Dragør Kommune kan der optages lån for at dække udgifter til nye energiforbedrende lyskilder og armaturer (ESCO) på 6.385.913 kr., lån vedrørende ejendomsskatter på 3.370.949 kr. og endelig 1.776.427 kr. til Dragør Havn.

Økonomiudvalget valgte at se bort fra forvaltningens anbefaling om at optage et fastforrentet lån – og opfordrede i stedet for til at låne med flexrente – en opfordring, som kommunalbestyrelsen besluttede at følge.

Kan ende i minus

Selv med låneoptagelsen er Dragør Kommune kassebeholdning fortsat under hårdt pres.

Forvaltningen fremlagde to prognoser i forbindelse med behandlingen i Økonomiudvalget.

Med lånet på cirka 11,5 mio. kr. vil der gennemsnitlig være 6,6 mio. kr. i kommunekassen (beregnet efter kassekreditreglen), såfremt budgettet overholdes.

Hvis budgetoverskridelserne fra 2019 fortsætter, vil den gennemsnitlige kassebeholdning være minus 4,3 mio. kr. – og altså ende i rødt.