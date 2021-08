Vi har modtaget:

Kommunens økonomi

Økonomien har stor betydning for fremtiden og kommunalvalget

Mangt og meget har været skrevet om økonomien i Dragør i denne valgperiode – en periode, der har været præget af store udsving i økonomien, trusler om skattestigninger og en massiv gældsætning af Dragørs borgere for at sikre driften.

Inden længe skal vi alle til valgurnerne, og der er ingen tvivl om, at økonomien kommer til at spille en rolle, for forskellene mellem partierne er blevet meget tydelige i denne periode.

Lad os se på, hvordan det er gået.

Fakta om kassebeholdningen

Fra 2014–2017 deltog Konservative i konstituering sammen med Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Ved at fastholde et klassisk borgerligt fokus var kassebeholdningen med udgangen af 2017 på 170 mio. kr. Heraf var 68 mio. kr. disponeret til byggeri af svømmehallen, så den reelle kassebeholdning var 102 mio. kr.

2,5 år efter – helt præcist den 19. august 2020 – tilskriver Indenrigsministeriet Dragør Kommune om, at vores kassebeholdning var 13,8 mio. kr., og bad om en konkret handleplan.

Hvordan kan vi så ende i den situation?

Svaret er meget enkelt. Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har ført en politik, hvor der har været overforbrug, og hvor lysten til at tilpasse Dragørs udgifter har været væk. Med andre ord har det gamle ordsprog om at sætte tæring efter næring ikke fundet indpas.

Konservative har i samtlige budgetvedtagelser fremlagt forslag til besparelser, der netop sikrede en sund økonomi. I stedet for så vi en fælles beslutning mellem de tre partier, men nu i alliance med liste T, der i april 2020 optog først 35 mio. kr. til styrkelse af kassebeholdningen og senere yderligere 20 mio. kr. til en ny marina.

Med udgangen af 2020 var vores kassebeholdning 46 mio. kr., som alene baserede sig på de massive lånoptagninger.

Konservative foreslog i april 2020, at vi skulle gennemføre en besparelsesplan, der kunne sikre, at vi selv sparede op til vores kassebeholdning i stedet for at gældsætte os. Det stod vi helt alene med.

Fakta om vores service- og anlægsramme

Regeringen bestemmer, hvor mange penge hver kommune må bruge på henholdsvis service- og på anlægsopgaver. Dragør bruger, som alle andre kommuner, servicerammen fuldt ud.

I Dragør havde vi i 2020 end ikke råd til at bruge de penge på renovering af bygninger, som staten tillod, og det blev også besluttet at skære yderligere på anlæg og vedligehold i løbet af året.

De politiske udmeldinger de sidste tre år

Trods forvaltningens meget klare udmeldinger og tallenes klare sprog har vi ikke set nogen klare udmeldinger fra de politiske partier om at sætte tæring efter næring.

De tilpasninger, man har lavet, har været symbolske, samtidig med at man udvidede antallet af stående udvalg og dermed tilføjede flere udgifter til politikernes lønninger. Samtidig meldte nogle af partierne ud, at skatteforhøjelser kunne være en vej frem. Og kulminationen kom, da Venstre valgte at tage liste T med i den politiske ledelse. Øget gældsætning skete med et fingerkneps, og vi fik alle sammen tankerne tilbage til slut 1990’erne, hvor liste T fik økonomien til at bryde sammen i Dragør, og Indenrigsministeriet satte os på observationslisten. Helt det samme, som der skete i august 2020.

Budget 2022–2025

I sidste uge fik kommunalbestyrelsen så budgettallene for 2022–2025.

Udmeldingen fra forvaltningen er meget klar. Den økonomiske politik vedtaget af liste T, Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som handler om, at vi skal have et overskud på driften og 40 mio. kr. i kassen, kan ikke overholdes. Så den politik, de selv har vedtaget, kan ikke længere nås med de midler, vi har til rådighed.

Samtidig forventes kassebeholdningen at styrdykke næste år, så vi allerede i midten af 2023 er nede på en kassebeholdning på 30 mio. kr. Til gengæld starter året rigtig godt med cirka 82 mio. kr. i kassen.

Årsagen til, at kassebeholdningen er steget så meget, er blandt andet, at vi grundet covid-19 ikke fik brugt alle vores penge på vores drift i 2020 og samtidig har måttet udskyde en lang række vedligeholdelsesopgaver på kommunens bygning – og så er det væsentligt at holde sig for øje, at Dragør Kommune stadig mangler at afregne 42 mio. kr. til medarbejderne i feriepenge i forbindelse med den nye ferielov. Det kan vi enten indbetale over årene til en meget høj rente eller på en gang. Det er ikke er besluttet endnu.

Fremtiden

Fortællingen om fremtiden er formentlig forskellig fra parti til parti. Jeg vil tro, at de i liste T og de øvrige partier fortæller historien om, at det går godt, at kassebeholdningen er høj, at det er fornuftigt at låne penge, og at vi ingen særlige udfordringer har.

Fra Konservatives perspektiv kalder vores økonomiske virkelighed på fortsatte omlægninger, besparelser i økonomien og en meget stram styring.

Det vil være helt uansvarligt at vedtage et budget, hvor kommunens egen økonomiske politik ikke overholdes.

Det vil være helt uansvarligt, når vi i dag har en kassebeholdning, der alene er bygget op på lån, at se ind i et budget, hvor kassebeholdningen dykker igen næste år. Og det vil være uansvarligt at fortsætte projekter for lånte penge, uden at man ved, hvordan man kommer i mål. Her kan vi nævne havneprojektet med en ny marina. Her lånte de fire partier 20 mio. kr., uagtet at hele projektet er anslået til mindst 59 mio. kr.

Derfor går Konservative til budgetforhandlingerne med forslag om at overholde den økonomiske politik, på sigt at øge kassebeholdningen til mindst 60 mio. kr. samt at stoppe lånoptag til drift og skattestigninger. Og vigtigst af alt, at vi laver de nødvendige tilpasninger i vores udgifter.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, borgmesterkandidat, Martin Wood Petersen, kandidat, Katrine Tholstrup, byrådsmedlem, samt formand for den Konservative Vælgerforening i Dragør, Kurt Christensen