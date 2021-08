Vi har modtaget:

Kommuneplan er klar til høring

En kommunes vigtigste plan skal nu i otte ugers høring

En gang i hver byrådsperiode skal et byråd genbehandle kommuneplanen.

Kommuneplanen er den plan, som på overordnet niveau regulerer alle kommunens lokalplaner m.m.

Jeg vil gerne som udvalgsformand rose forvaltningens udkast.

På den ene side skal udkastet beskrive helt korrekt administrativt gældende regler – men også på en sådan måde, at de fleste let kan læse de 188 sider. Man skulle næsten tro, at man lige havde læst Jyske Lov fra 1241, hvor forordet nævner, at love og regler skal være tydelige, så alle kan vide og forstå, hvad loven siger.

Byrådet skal i henhold til Planloven i første halvdel af sin fireårige periode vedtage en planstrategi for kommuneplanlægningen og i den forbindelse tage stilling til behovet for revision af den gældende kommuneplan. Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2019, at der skal foretages en fuld revision af kommuneplanen.

Kommuneplanstrategi 2019 blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde i maj 2020. Kommuneplanstrategien, høringssvarene og resultaterne af borgermøderne har indgået i revisionen af kommuneplanen. Emnerne kan ses i udvalgssagen fra kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2020 (se Dragør Kommunes hjemmeside, red.).

I planstrategien er der arbejdet med tre temaer: Den nære boligkvalitet, nye øjne på kulturarven og den robuste kystkommune.

Der er gennemført borgerarrangementer om temaerne, og kommunalbestyrelsen har særskilt drøftet spørgsmålet om byfortætning i boligområder, behandlet emnet om eventuel ansøgning om UNESCO-udpegning og gennemført en parallelkonkurrence om Dragør som en klimarobust kystkommune.

Forslag til Kommuneplan 2021 er revideret på baggrund af følgende hovedelementer:

Planstrategi 2019 med de tre temaer samt opfølgning herpå og bemærkninger modtaget i høringsperioden.

Sammenskrivning og revision af Kommuneplan 2009, Kommuneplantillæg 2013 og Kommuneplantillæg 2017.

Erhvervministerens udmelding om, at Dragør Kommune må planlægge for et større erhvervsområde ved A. P. Møllers Allé i form af inddragelse af det tidligere perspektivområde fra Kommuneplan 2009 i den kommende Kommuneplan 2021.

Herudover har kommunalbestyrelsen parallelt med revision af Kommuneplan 2021 igangsat planlægning for boligudvikling på en mindre del af engvejsarealet. I første omgang i form af forslag til indkaldelse af idéer og forslag til den videre planlægning for området. Denne proces er igangsat og forløber i august og september.

Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 forventes at skulle ske på kommunalbestyrelsesmødet i december.

Jeg vil anbefale, at alle, der bare interesserer sig en smule for Dragør, læser udkastet til kommuneplanen.

Finder du, at der er behov for rettelser, kan høringssvar sendes ind.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget