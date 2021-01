Koncertaflysninger

Lørdag den 23. og søndag den 24. januar skulle Store Magleby Kirkes traditionsrige nytårkoncerter have været afholdt, men på grund af restriktionerne, der er fulgt i kølvandet af tidens høje smittetal, har kirken været nødsaget til at aflyse de to koncerter.

Har man købt billet til en af de to koncerter hos Dragør Lyd og Billede, vil man kunne få den refunderet samme sted, når restriktionerne igen tillader butikken at holde åbent.

Fra Store Magleby Kirke forlyder det, at man i løbet af foråret, når pandemien forhåbentligt er aftaget, vil forsøge at arrangere en lignende koncert.