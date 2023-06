Koncerter tilbage på Dragør Fort

Hyldest til Queen

I mere end et årti har Queen Machine begejstret publikum herhjemme og i udlandet med deres formidable Queen-show, der rammer publikum i både hjerte og sjæl med det britiske megabands udødelige og majestætiske hits.

Hver eneste koncert er et storladent og kompromisløst show med en imponerende energi og spilleglæde – et show, som de ambitiøse musikere konstant arbejder på at videreudvikle.

Fra Queens uudtømmelige bagkatalog leverer Queen Machine hits såsom »We Will Rock You«, »Bohemian Rhapsody«, »I Want To Break Free«, »A Kind Of Magic«, »Don’t Stop Me Now« og »Somebody To Love«.

Queens sange fremføres med kærlighed, respekt og ikke mindst power, og arven efter legendariske Freddie Mercury løftes af karismatiske og storsyngende Bjarke Baisner.

En koncert med Queen Machine er et musikalsk festfyrværkeri, der bader publikum i musikalsk kærlighed til Queen.

Hugorm

De seneste år har Hugorm for alvor bidt sig fast i de danske musikelskere efter udgivelsen af albummene »Kom vi flygter«, der udkom under corona-epidemien, og »Tro, hug og kærlighed«, som udkom i 2022.

De seneste to år har musikelskere landet over kunne opleve bandet på deres storslåede turneer rundt i landet, ligesom Simon Kvamm, akkompagneret af vennerne i Hugorm på flere fortolkninger, har medvirket i TV2’s »Toppen af poppen«.

Der er masser af farver og fart over feltet, når bandet slår sig løs på scenen, og de er allerbedst, når de i øjenhøjde med deres publikum giver sig hen i øjeblikket.

Hugorms shows stikker i utallige retninger undervejs, og bandet sætter en ære i, at publikum under koncerten får et frirum til at rase, rense ud – og bare være til stede. Som bandet selv beskrev det i forbindelse med deres tour i efteråret 2022, så giver de med deres vilde sceneshow »en lussing og en kildetur og en krammer på én gang!«

Powerpop

De seneste to år har Drew Sycamore etableret sig som et af dansk musiks helt store popidoler.

Med gedigne hits som »45 Fahrenheit Girl«, »Take It Back«, »I Wanna Be Dancing«, »Perfect Disaster« og »Let Me Love You« har hun spillet sig helt op i superligaen.

Det er blevet til flere priser ved Danish Music Awards, og i 2021 vandt Drew Sycamore P3-prisen.

Sidste år udgav powerpop-kunstneren singlerne »Madonna« og »Electric Motion«. Sidstnævnte lå nummer et på airplay-listen seks uger sidste.

I foråret udgav Drew sit tredje album »Superfaith«, og hun er klar til festivalsæsonen med endnu flere nye hits og et endnu større show.

House og dance

Den lokale musiker og dj Helle Helle har fødderne solidt plantet i den store house- og dance-scene.

Helle Helle sørger for at hele Danmark har solid elektronist musik at danse til. Hun har således besøgt festivaller som Tinderbox og Distortion, hvor hun har skabt fest og musikalske oplevelser. Og nu kommer turen til Drag-ør Fort.

Helle Helle er som radiovært aktuel med programmerne Kalas og Kollektivet på DR’s P3, hvor hun sørger for beatet til weekenden.