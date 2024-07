Restaureringsarbejde i fuld gang. Foto: TorbenStender.

Kongelig sejlbåd snart klar

Nu er Dragør Bådeværft snart klar til at aflevere den fornemme dame »Rita IV« tilbage til ejeren, efter en langvarig og grundig opgradering af den fine gamle båd, som oprindeligt blev bygget til Kong Christian X

Af Jens Munch



Dirch Petersen, der er mester på Dragør Baadeværft, kalder arbejdet med renoveringen af den tidligere kongelige sejlbåd Rita IV for en drøm, der er gået i opfyldelse. Siden oktober måned sidste år har Dragør Baadeværft nemlig arbejdet med at opgradere Hans Majestæt Kong Christian X’s 10-meter lange yacht, Rita IV, fra 1926.

Der er blandt andet blevet installeret nye randplanker, samt slebet, bejdset og lakeret. Alle beslag har været fjernet, så samtlige mahogni-overflader kunne få 15 nye lag lak. Mere end en tredjedel af teakdækket er blevet skiftet, så bådebyggerne kunne få adgang til de dæksbjælker, der havde begyndende råd og svamp. Desuden er cockpittet efter ejerens ønske blevet ændret til et såkaldt nøglehulscockpit. Alt sammen udført med præcision og omhyggeligt håndværk for at finjustere den smukke 10-meter-yacht.

Rita IV vendte tilbage til Danmark sidste år, efter erhvervsmanden Mikael Goldschmidt købte båden i Schweiz, hvor den havde besejlet Genevesøen, der dækker hele 580 km2.

En tidligere ejer havde allerede gennemført en grundig renovering af yachten i Portugal fra 2011 til 2015. Renoveringen fik bragt Rita IV tilbage i fremragende stand, og man gav desuden yachten sit originale royale navn tilbage.

Men efter otte års sejlads i Schweiz havde den kongelige båd dog atter brug for ekstra pleje og nye forbedringer.

»For sådan en som mig, der har været bådebygger i 30 år, er det ganske enkelt en drøm, der er gået i opfyldelse. Det har været en fantastisk opgave for værftet, og ikke mindst har det været godt at kunne vise vores lærlinge, hvordan håndværket udføres,« fortæller værftets mester Dirch Petersen.

Der arbejdes på at gøre yachten klar til prøvesejlads. Foto: TorbenStender.

98 år lang rejse til Dragør

Vejen til Dragør begyndte for længe siden. I en udgave af tidsskriftet »Yachting Monthly« fra 1926 fortælles om den dag, hvor kongens yacht i Københavns Sydhavn blev navngivet og søsat fra værftet Thornycroft of Scandinavia:

»Denne yacht blev søsat fra Thornycroft Yards i København den 17. april. Ved ceremonien, hvor yachten blev døbt Rita IV, deltog Hendes Majestæt Dronningen af Danmark, ledsaget af Hans Majestæt og nogle få venner, samt løjtnant J. Thornycroft, søn af Sir John E. Thornycroft, lederen af moderselskabet. Klar til søsætning, med den øverste halvdel af skroget emaljeret hvidt med et grønt bælte langs vandlinjen, præsenterede yachten sig yderst smukt med sine lange slanke linjer. Hun er designet af den berømte yacht-arkitekt William Fife, og som alle Fife’s både har den nye Rita IV meget tiltalende linjer. Hun har en fin, let bue med en blid overgang agterud.«

Da Dragør Nyt besøgte værftet, lød meldingen, at Rita IV drager til søs fredag den 26. juli eller lørdag den 27. juli. Det er selvfølgelig vejret, der afgør tidspunktet. Indtil da kan man i havnen bag ved værftet selv tage det smukke skib i syne.