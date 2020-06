Konkurrence forsinkes yderligere

Coronaen spænder ben for kystsikringsprojekt

I en pressemeddelelse udsendt af Dragør Kommune, torsdag den 28. maj, oplyses det, at kommunen på grund af coronakrisen er blevet nødt til at udskyde planerne for afviklingen af parallelkonkurrencen om kystsikringen yderligere.

Allerede i Dragør Nyt nr. 20, på side 4, kunne man læse, at forløbet ville blive forsinket – og den reviderede tidsplan, man kunne læse i avisen dengang, viser sig alligevel ikke at holde. (Læs artiklen: Forløb forsinket.)

I pressemeddelelsen fra kommunen fremgår det, at man forventer at kunne offentliggøre en ny tidsplan til august. Den nye tidsplan vil også indeholde en plan for borgermødet samt beslutning om hvilke idéer, der skal arbejdes videre med.

TM