Vi har modtaget – fra Konservative:

Konservative går med i budgetforliget

Langvarige budgetforhandlinger er færdige, og efter grundige overvejelser valgte Konservative at gå med i budgetforliget for 2021. Det er første gang, dette sker, i denne periode, da vi har valgt at stå uden for de foregående to budgetforlig.

Da forhandlingerne startede, havde vi for at være ærlige svært ved at se, at vi kunne indgå i et budgetforlig med Socialdemokratiet (A), liste T (T), Dansk Folkeparti (O) og Venstre (V).

Baggrunden var, at vi oplevede, at lysten til at øge det kommunale forbrug var stort hos særligt liste T, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, og de samme tre partier meldte i den offentlige debat ud, at skattestigninger var vejen frem. Samtidig havde samme partier ikke udvist særlig stor forståelse for den helt særlige situation, nemlig at kassebeholdningen var lav, og at Indenrigsministeriet havde bedt om en handleplan.

Udvikling i likviditeten 2010–2020. Kilde: KL.

Den økonomiske katastrofekurs

På budgetseminaret i september måned afholdt Kommunernes Landsforening (KL) et oplæg om, hvordan Dragørs økonomiske situation så ud. Oplægget var helt i tråd med Konservatives tidligere udmeldinger. Kommunekassen var tømt i 2018 og 2019, hvor der var indgået forlig imellem AOV og T.

Samtidig har vi været i en situation, hvor det strukturudvalg, som AOTV har nedsat til at skulle komme med en række analyser, ikke er nået til noget som helst resultat, og heller ikke har fremlagt en eneste anbefaling.

I stedet for er vi blevet reddet på målstregen af, at kommunens direktion sagligt og konstruktivt har analyseret en række områder, hvor der kan spares penge.

Forhandlingsplanen

Vi satte os derfor til forhandlingsbordet og bed os fast i bordkanten med et fokus om, at vi kunne få de andre partier til at indse nødvendigheden i, at der skal føres en økonomisk politik, som indeholder:

Ingen skattestigninger Ingen yderligere lånoptagning Overholdelse af servicerammen Fokus på anvendelse af anlægsmidler, så vi kan begynde at vedligeholde vores bygninger Styrkelse af likviditeten og kassebeholdningen i kommunen, men et klart mål om at nå 40 mio. kr. ved udgangen af 2021 og stigende i overslagsårene.

Hvorfor har vi valgt at gå med?

Først og fremmest for at sikre, at kommunen kommer godt igennem coronakrisen, hvilket kræver ansvarstagen fra alle politiske partier.

Men også fordi vi denne gang har kunnet opnå de resultater, som vi gik ind i forhandlingerne med – nemlig de ovenstående fem punkter – og samtlige fem områder er det lykkedes os at få igennem.

Vi vil gerne anerkende Venstre for at trække i samme borgerlige retning som os og gøre op med tidligere års tilgang, hvor der primært har været et rødt fokus.

Særligt har det været vigtigt for os, at vi får styrket vores kassebeholdning og forhindret skattestigninger.

I det budget, der er vedtaget nu, når vi de 40 mio. kr. ved udgangen af 2021, hvis alle partier udviser den tilbageholdenhed, der er nødvendig, og skatten stiger ikke.

Er det så et godt budget der bliver vedtaget?

Betyder det så, at Dragør Kommune er fri af de økonomiske problemer? Overhovedet ikke!

Vi skal i de kommende år arbejde hårdt med at få kontrol over vore omkostninger samt få effektiviseret kommunens drift.

Det budget, der er vedtaget, er kompromiskunst. Udfordringen i det vedtagne budget er, at vi ikke løser de grundlæggende økonomiske problemer.

Vi retter op her og nu, men har ikke sat det lange lys på. For eksempel har vi fået adskillige analyser af, at økonomien vil være svært udfordret på ældreområdet i årene fremover. Det forholder vi os slet ikke til i tilstrækkelig grad.

Vi laver ikke de grundlæggende store forandringer i vores organisering og styring, der kan sikre, at vi skaber økonomisk råderum i årene fremover. I stedet for løser vi her og nu den akutte problemstilling og må konstatere, at med den fordeling af mandater, der er i kommunalbestyrelsen, hvor ni af mandaterne tilhører den røde fløj (AOT), kan der ikke føres ansvarlig borgerlig politik.

Nogle siger, at når en elefant skal spises, må den tages i bidder. I år sikrede vi at få stoppet skattestigninger og at redde Dragørs selvstændighed på målstregen.

Vi er under alle omstændigheder glade for at indgå i et budgetforlig, der har tydelige borgerlige og Konservative aftryk.

Med venlig hilsen

Kenneth Gøtterup, Katrine Tholstrup og Martin Wood Pedersen, den Konservative byrådsgruppe i Dragør, samt Kurt Christensen, formand for vælgerforeningen

