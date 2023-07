Korrektion

I forbindelse med sidste uges artikel om kulturlivet i Dragør skrev Dragør Nyt, at ejerne af biografen gerne ville indrette boliger i biografen. Det er retteligt sådan, at ejerne har søgt om at få lov til at indrette boliger eventuelt i en kombination med erhverv.

Vi skrev også, at det var kommunalbestyrelsen, der havde taget beslutningen om at afvise forslaget. Det var retteligt de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, som tog beslutningen.

Dragør Nyt tilstræber altid at være så præcise som muligt, og redaktionen håber, sagen står helt klart efter denne præcisering.

Red.