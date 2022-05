Korsang

Mandag den 23. maj kl. 19.30 optræder Dragørkoret i Wiedergårdens festsal.

Coronatiden har været hård for alle kor i Danmark, og således også for Dragørkoret. Nu lysner det dog for koret, der ser frem til den nye sæson, som begynder til september. Inden da, vil kormedlemmerne gerne have lov til at synge lidt for Dragørs borgere, og de har derfor sammen med deres venskabskor, Poplerne, arrangeret en lille »koncert« med afsyngning af både danske sange og svenske viser.

Ved også at byde de fremmødte med på fællessange håber koret hos deltagerne at kunne frembringe en lyst til selv at synge med i koret, når det starter op igen efter sommerpausen.

Gratis adgang.