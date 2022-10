Kransenedlæggelse

Slaget

For 214 år siden, den 20. oktober 1808, mødte det engelske linjeskib »Africa«, der eskorterede en konvoj på 137 handelsskibe fra Karlskrona op gennem Østersøen, ved Falsterboør en flåde på 25 rokanonbåde fra Dragør.

I næsten vindstille vejr gik den danske roflotille til angreb kl. 14.55.

»Africa« blev ramt voldsomt af den danske ild. To gange i kampen blev skibets flagline, der bar det engelske orlogsflag skudt over, og på et tidpunkt troede danskerne, at »Africa« havde overgivet sig.

Kampen varede til lyset forsvandt, og roflotillen måtte vende tilbage til Dragør.

Om bord på »Africa« var 10 faldne, mens 42 var såret. Skibet havde lidt voldsom skade og havde hele 70 danske kanonkugler siddende i skroget.

Det blev nødtørftigt repareret i Karlskrona, og efter tre måneders værftsophold tilbage i England kunne skibet genoptage sine togter i blandt andet Østersøen.

I Dragør opgjorde man det danske tab. Ud over et antal på 34 sårede blev 25 mand konstateret faldet i kampen – og iblandt disse omkomne var efter sigende Dragør-borgeren Ole Schmidt.

Det vides ikke, om kanonen ved mindesmærket er en af de kanoner, der traf »Africa« – til gengæld ved man med sikkerhed, at den eksploderede under kampen og derved tog livet af fem danske søfolk.

Ankeret, der også er en del af mindesmærket har intet med slaget at gøre. Det stammer derimod fra et svensk skib og er fikset op af Øresund.