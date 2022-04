Kreativ dag i kirken

Historier, musik og kreativt værksted

Søndag den 20. marts lagde skuespiller Marielouise Wille vejen forbi Store Magleby Kirke for at fortælle historien om Det usynlige barn af den finske forfatter Tove Jansson.

Tove Jansson var oprindelig billedkunstner, men er mest kendt for sine mummi-historier – historier, som blandt andet blev til på baggrund af krig. Mange af Janssons historier rummer nemlig, selvom det er historier for børn, også dybe, eksistentielle tematikker.

Historien, som blev fortalt af Marielouise Wille, handler om, hvordan børn kan blive væk i de voksnes verden og dermed usynlige. Hvilke transformerende kræfter har det for børns personlighedsdannelsen at blive set rigtigt af de voksne, som mennesker har brug for at blive set.

Efter fortællingen blev der fra kirkens flygel spillet »Det gamle slot« fra Mussorgskys værk »Udstillingsbilleder« – et musik-stykke, som handler om et gammelt slot, der kommer til syne.

Bagefter var kreativt værksted for alle deltagerne i konfirmandstuen i graverboligen. Her blev der blandt andet filtet og arbejdet med at skabe figurer.

Hvert barn fik udleveret en kasse og blev opfordret til at lave sit eget slot eller en kulisse til en scene ud fra barnets egen fantasi.