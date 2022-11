Krimi med lokalt islæt

Han var kriminalbetjent på Frederiksberg i 1948, hvor ledelsen på Howitzvej mente, at han var lidt for ivrig i tjenesten. Han måtte derfor fortsætte sin efterforskning i fritiden, og tilsyneladende fandt han nogle spor via samtaler, som peger i en bestemt retning. I dobbeltmordet i Køge Bugt, der fandt sted få måneder efter dobbeltmordene på Frederiksberg, fandt han flere, ikke helt tilfældige, personsammenfald; noget hans chef, kriminalkommissær Lehner, imidlertid på det kraftigste havde afvist i pressen og over for sit personale på politistationen.

Victoria Steen finder forbindelse til transportruterne over Øresund 1943–45 omtalt i faderens papirer. Var alt nu også foregået, som det officielt blev meldt ud?

Var det måske ikke bemærkelsesmæssigt få skibe, som det tyske kystpoliti opbragte? Foregik der andet hos Ge-sta-po i Villa Pax på Annasvej, end hvad den officielle historie fortæller?

Victoria Steens nysgerrighed bliver pirret af faderens mange noter og kopier af rapporter. Hun beslutter at fortsætte, hvor hendes far slap – og kaster sig ud i jagten på de virkelige gerningsmænd, på motiverne bag – og på, hvem der trak i trådene videre op i systemet.

Romanen er skrevet af forfatteren Christine Jønck, der i sit forfatterskab også tidligere har skrevet om store, danske kriminalsager – herunder »Det kriminelle politi« om edderkoppesagen og »Fantommanden« der trækker tråde til Højbjerg-mordet.

Bogen krydrer den fiktive fortælling med mange historiske fakta. Og Dines Bogø har hjulpet med mange oplysninger, man ikke kan finde i offentlige arkiver, da han som en af de få forskere har fået adgang til hele det store sagskompleks, der opbevares i Rigsarkivet. Det medvirker til at gøre romanen troværdig, og historierne, der rulles op i den velskrevne fortælling, fremstår velunderbyggede.

»De udødelige dobbeltmord« er således en kriminalroman, men med en dyb baggrund i virkelige begivenheder præsenterer den også sit bud på, hvad der virkelig hændte i det dramatiske år 1948.

Bogen, der er på 464 sider og spændende illustreret med historiske fotos, er udgivet af forlaget Roots & Wings. Hvis man som læser holder af gode, velskrevne fortællinger i »true crime«-genren, går man bestemt ikke galt i byen med »De udødelige dobbeltmord«.

KD