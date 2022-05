Krydstogtgæster i Havnepakhuset

Sven-Ole Rosenkilde samarbejder med flere bureauer, der kører krydstogtsgæster til Dragør, og han er rigtig glad for at besøget begynder i Havnepakhuset. Det er gæsterne også. De kan nemlig nyde en stille stund – både indenfor i pakhuset og udenfor i gårdhaven – før de skal på tur i Dragør gamle by sammen med den guide, der er tilknyttet deres besøg.

I besøgscenteret er Camilla Cziffery Nielsen klar til at tage hånd om de mange turister, der vil lægge vejen forbi Dragør i løbet af sommeren.

»Dragør Besøgscenter skal jo gerne være med til at konkretisere kommunens turismeplaner,« forklarer Camilla Cziffery Nielsen, der glæder sig til at byde flere krydstogtsgæster indenfor i det hyggelige besøgscenter.

Dragør Besøgscenter åbner officielt på tirsdag, den 24. maj – samme dag som Dragør Museum har officiel åbningsdag. Og de to besøgssteder deler også både sæsonperiode – som varer frem til den 30. september – og åbningstider, der er tirsdag til søndag kl. 11–16.