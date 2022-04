Vi har modtaget – kommentar til Lone van Deurs:

Kultur på havnen

Der skal lyde stort medhold og ros til Lone van Deurs’ mening omkring værftsgrunden på Dragør Havn (læs Dragør Nyt nr. 13 – side 4, red.)

Vi er en hel del borgere, der i årevis har brugt megen tid og ikke mindst penge på at bevare den gamle del af Dragør Havn, nemlig Skurbyen og det omkringliggende område.

Det ville ikke være pænt for vores smukke havn at opføre nye, moderne bygninger, der overhovedet ikke passer ind i vores eksisterende miljø.

Der er i de sidste mange år fremkommet nye love og bygningsreglementer, der ikke ligefrem tilgodeser den form for skure og bygninger, der findes på havnen nu. Til gengæld kan man lovligt vedligeholde de eksisterende bygninger og skure til en så rimelig pris, at det under ingen omstændigheder bare vil nærme sig prisen på noget nyt og uskønt byggeri.

Desværre har jeg set alt for mange havne rundt omkring i Danmark, hvor man har udskiftet skure og bygninger fra det gamle fiskerimiljø med boliger eller meget andet godt, med det resultat at området nu er fuldstændig dødt.

Ligusterhække, skilte med »adgang forbudt« og meget andet, der absolut ikke hører til i en gammel bevaringsværdig havn.

Der kan udøves mange kulturaktiviteter i og omkring det nu eksisterende område – uden at koste millioner af kroner.

Kort og godt, hænderne op af lommerne og kom i gang, om ikke andet så til glæde for vores kommende generationer.

Med venlig hilsen

Preben v. Eggers