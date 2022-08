Kultur i det gamle værft

Økonomiudvalget afviser ansøgning om afholdelse af en række koncerter i bygningen for det gamle værft på havnen

Økonomiudvalget (ØU) skulle på deres seneste møde, torsdag den 18. august, beslutte, om de ville imødekomme en ansøgning om afholdelse af en række kulturarrangementer med musik i den gamle værftsbygning, som Dragør Kommune overtog tidligere på sommeren.

Den kommunale forvaltning havde lagt op til, at ØU godkendte ansøgningen eller gav forvaltningen tilladelse til at indgå dialog med ansøgeren for at få en aftale på plads.

Et enigt ØU valgte i midlertidig helt at afvise ansøgningen, fordi der fortsat foregår politiske drøftelser om den fremtidige anvendelse af det gamle værftsareal.

Fem musikarrangementer

Ansøgeren ønskede tilladelse til – til næste sommer – at arrangere fem mindre musikarrangementer, der alle ville slutte kl. 24.

Efter planen skulle arrangementerne finansieres ved salg af billetter og af drikkevarer – mens et eventuel overskud ville blive hensat som en buffer for fremtidige events, marketing samt udvikling af projektet.

På sigt havde arrangøren et ønske om at kunne servere enkelte retter – dog uden at gå i konkurrence med de omkringliggende spisesteder.

TM