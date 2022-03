Lisbeth Smedegaard Andersen.

Kultur i Kirken

Eftermiddag om billedsprog i nye salmer i Store Magleby Kirke

Torsdag den 17. marts kl. 15 gæster præst, salmedigter og kunsthistoriker Lisbeth Smedegaard Andersen Store Magleby Kirke og deltager i salmesangseftermiddagen.

Ved arrangementet synges nogle af Lisbeth Smedegaard Andersens salmer, og undervejs vil digteren fortælle om de tanker, hun mener, man som salmedigter gør sig om det billedsprog, en ændret omverden kalder på.

»Nye salmer udspringer af forholdet mellem tradition og fornyelse. Vores verden har forandret sig siden Kingos, Brorsons og Grundtvigs tid, men selvom vi har en anden baggrund, stiller mennesket stadig spørgsmål om meningen og troen med det hele,« siger Lisbeth Smedegaard Andersen, som afsluttende tilføjer ordene:

»Som salmedigter må man forsøge at finde det billedsprog, der kan give nyt liv til en nutidig fortolkning af evangeliet, så folk kan synge med på en salme og føle, at det er udtryk for deres tro, håb og kærlighed.«