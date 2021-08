Alternativet er, at der skal foretages en åben idéindkaldelse, som omfatter alle, hvilket vil betyde en proces, der først ville være færdig i slutningen af 2022. Dette vil for den nuværende biograf betyde, at de sikkert ikke vil have en biograf fra 2023, hvor den nuværende kontrakt ophører.

Der har været andre interessenter, men Venstre vurderer, at Kulturhus Dragør er det mest realistiske.

Det er imidlertid ikke kun på baggrund af biografens situation, at Venstre stemte for opbakningen – men fordi det er et godt projekt, som vil komme hele Dragør til gode med blandt andet multifunktionel sal, værkstedsrum, lokaler til møder m.m., udstillingsrum for forskellige udstillinger, udemiljø osv. Desuden har kommunen allerede støttet projektudarbejdelsen med 50%.

Nu må vi afvente afstemningen i kommunalbestyrelsen, hvor der forhåbentlig bliver flertal for at bakke op om arbejdsgruppen for kulturhuset, så de derefter kan gå i gang med at søge midler til opførelsen af huset – hvilket, kan jeg forstå, ser positivt ud.

At udsætte støtten til, at arbejdsgruppen kan gå i gang, vil endnu en gang blive en syltekrukke for et projekt på havnen, som vi så ofte før har set. Flere undersøgelser, som trækker tiden ud – og ender med ikke at blive til noget.

Siden færgen stoppede for 20 år siden, er det begrænset, hvad der er sket på havneområdet, som Dragørs borgere og gæster har kunnet nyde godt af. Nu har vi mulighed for at sætte et projekt i gang, som vil skabe liv i området samt erstatte det gamle værft med en spændende ny bygning tilpasset miljøet.

Venstre arbejder med andre forslag til nytænkning på havneområdet, som jeg håber, vi snart kan præsentere.

Med venlig hilsen

Per Faldborg Olesen

Kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre i Dragør