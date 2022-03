Vi har modtaget:

Kulturhuset ligner en strandet hval

En privat arbejdsgruppe har siden 2017 arbejdet med at etablere et kulturhus midt på den gamle havn i Dragør.

Kulturhuset »hvalen« skal ifølge gruppen indeholde en biograf, en stor koncert- og teatersal, en rummelig foyer, hvor alskens fællesskab skal udfolde sig, mødelokaler for foreninger, værksteder for kreative kunstnere, en eller flere caféer, turistkontor og udendørs arealer til kreativt brug.

Den private gruppe har fået i tusindvis af kommunale kroner til projektet allerede, og kommunalbestyrelsen har sat den 31. marts 2022 som den ultimativt sidste frist for gruppen til at meddele, hvad projektet konkret drejer sig om og hvem, der skal betale.

Derfor var det med stor forventning, at jeg (og mange andre dragørborgere) havde indfundet os til et såkaldt »dialogmøde«, som arbejdsgruppen havde indbudt til i den forgangne uge. Men jeg må desværre melde, at det viste sig at være det mest mærkværdige dialogmøde, jeg nogensinde har deltaget i.

Kort sagt gik »dialogen« ud på lange forklaringer på, hvorfor de fem års indsats ikke havde kastet noget konkret af sig – krydret med gentagne løfter om, at vi alle fortsat kunne glæde os til Danmarks bedste kulturhus med plads til alle tænkelige aktiviteter, koncerter, optræden og biografbesøg med åben adgang for samtlige aldersgrupper og køn – og det hele vil være designet i en arkitektur, der spiller perfekt op til den maritime stemning i Dragørs historiske havn.

Fra salen blev der meget kraftigt efterlyst noget mere konkret, for eksempel om byggeriets størrelse, pris, hvem, der skal betale, og hvordan, driften skal hænge sammen. Stort set samtlige spørgsmål blev besvaret med, at det kunne gruppen ikke svare på, eller at den ikke ville. De allermest nysgerrige deltagere blev belært om, at det var upassende at stille irrelevante spørgsmål.

Blandt de få klare svar var, at det er os skatteborgere, som sammen med endnu ukendte fonde er udset til at skulle betale for herligheden. Da vi på mødet således var ude af stand til at vriste mere konkret ud af arbejdsgruppen, må vi appellere til kommunalbestyrelsen: Jeg håber virkelig, at I vil prøve at finde hoved og hale på projektet, når gruppen aflægger sin endelige rapport inden for få dage.

Til inspiration for politikerne gengiver jeg her nogle få af de mange af deltagernes spørgsmål, som ikke blev besvaret, eller som blev afvist som værende »irrelevante«: Hvor stort skal kulturhuset være? Hvor mange aktiviteter kan rummes på den plads? Hvad bliver prisen for hele projektet? Hvordan skal det betales? Hvem er de mange fonde, som, gruppen hævder, står lige på spring med millioner? Hvad bliver de årlige driftsomkostninger? Forventes kommunen at betale et årligt milliontilskud?

Kan heller ikke kommunalbestyrelsen vriste klare svar ud af den private arbejdsgruppe, må konklusionen være, at hvalen endegyldigt er strandet.

Med venlig hilsen

Tom Pedersen

Vognmandsgade 4