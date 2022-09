Kulturnat i Dragør

Af Birgit Buddegård

Vejrprofeterne havde lovet regn fredag, men heldigvis ville vejrguderne det anderledes, så inden Dragør Kulturnat slog dørene op til de mange aktiviteter hen på eftermiddagen, strålede solen over Dragør. Det samme gjorde ansigterne på de mange børn og voksne, der deltog i de mange forskellige arrangementer, hvor der var noget for enhver smag.

Der var en hype omkring Dragør, lød det fra flere af arrangørerne, der havde konstateret, at kulturnatten også blev besøgt af interesserede uden for kommunegrænsen.

På Dragør Bibliotek kunne man endda glæde sig over at have besøg af et indisk-hongkong-kinesisk brudepar, der tidligere på dagen var blevet viet på Dragør Rådhus.

Parret havde som arkitektstuderende mødt hinanden i Dragør og havde – ud over at forelske sig i hinanden – også forelsket sig i Dragør i en sådan grad, at de havde besluttet, at her skulle brylluppet stå. Og efter vielsen gik de så rundt og oplevede de mange krinkelkroge på biblioteket og nød udsigten over havnen og Øresund.

Andre gæster på biblioteket lavede badges og køleskabsmagneter, men andre blev klogere på tankerne bag »Mulighedernes hus«.

I Mølsteds Atelier kunne man blive klogere på marinemaleren og hans motivvalg, og på Historisk Arkiv Drag-ør glædede man sig over, at mange påtog sig opgaven som detektiv og kunne oplyse om navne på personer og bygninger på gamle fotos.

Arkivet opfordrer i øvrigt til, at man ikke kører gamle fotos på genbrugspladsen, men i stedet for afleverer dem på arkivet, så også den nærmere fortid og nutiden kan dokumenteres.

Naturvogterne og muslingerepublikken

Ved Det Maritime Hus på havnen var der gang i kajakkerne, ligesom krabbefiskeri var yndet blandt de yngste.

Naturvogterne var på plads med en rygsæk til børnene. I den lå en quizbog om havdyr, flyers om Naturvogterne og poser til affaldsindsamling. Foreningen har nu 1.100 medlemmer og samarbejder med Konge-lundfortets Outdoorcenter, Dragør Ungdomsskole, Lions Dragør og Muslingerepublikken. Sidstnævnte var der stor søgning til – her kunne man smage på røgede muslinger med hjemmelavet aioli – og blæretang, der var tilberedt som frites. Også lakridstang (blæretang tørret og drysset med lakridspulver) samlede stor interessse.

Muslingerepublikken dyrker selv muslinger i havnen. Muslingerne, der blev serveret på kulturnatten, var dog indkøbte, da de endnu kun selv må spise deres egne – men at dyrke muslinger er en win-win-situation. De regenerer nemlig sig selv. Selvom man høster dem, bliver de ved og ved, kunne de besøgende erfare. Samtidig renser de vandet og smager tilmed godt, som gæsterne også selv kunne konstatere.

Online skattejagt på fortet

På fortet smagte de voksne på gin og tonic – det var populært – mens børnene sammen med deres forældre kunne deltage i en online skattejagt. Med et skattekort downloadet på smartphonen gik børnene fra post til post rundt omkring på fortet – for til sidst at finde skatten i en stor skattekiste inde på fortet.

I den anden ende af kommunen, i Store Magleby, afholdt Kræmmergården konkurrence – mens den stationære pølsevogn – Kræmmer Grillen – udenfor serverede grillmad, hvilket var et stort tilløbsstykke for de sultne besøgende.