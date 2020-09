Vi har modtaget:

Kulturnatten 2020 aflyses

Coronaens spøgelse rammer nu også Dragør Kulturnat, som af sundhedsmæssige sikkerhedshensyn beklageligvis må aflyses i år – men vender stærkt tilbage i 2021

De to foregående år har Dragør Kulturnat været en gigantisk succes.

Mere end tusinde mennesker har været samlet i og omkring den gamle by, og man har nydt de mange små og store events, der er foregået på denne fantastiske aften. Mange er ligeledes kommet udefra for at nyde vores by og de mange aktiviteter. Det er normalt utrolig hyggeligt og har skabt et magisk liv i byen på en ellers stille fredag aften – men desværre ikke i år!

Dragør er en pragtfuld by for børn, familier og seniorer. Specielt har vi mange ældre, som jo statistisk har været de mest udsatte i coronaens første bølge. Nu ser det endda ud, som om børn og unge er de mest udsatte, i det man vel kan kalde den anden bølge.

Der er stadig en betydelig risiko for, at der ved store begivenheder som kulturnatten, hvor mange mennesker er samlet tæt på hinanden, at smitterisikoen vil være stigende. Det er ikke alene unødvendigt at løbe den risiko – det er menneskeligt uforsvarligt. Derfor har vi som arrangører, i samarbejde med kommunen, foreninger og de erhvervsdrivende, truffet den tunge – men i vores øjne nødvendige – beslutning, at Dragør Kulturnat 2020 desværre må aflyses.

Kulturnatten binder os sammen som få andre arrangementer i løbet af året. Men det vil aldrig være værd at udsætte nogen for en unødvendig smitterisiko. Derfor har forståelsen for en aflysning været stor hele vejen rundt.

Vi er et lille lokalsamfund, der tager os af hinanden og passer på hinanden. Dragør er et samfund, der er attraktivt – ikke mindst fordi trygheden er – og skal være – meget høj, og fordi vi netop ikke er ligeglade med hinanden. Derfor synes vi, at det vil være det helt forkerte signal at sende, hvis vi ser stort på sikkerheden og blot gennemfører kulturnatten, som om coronaen ikke findes, og at der ikke er en smitterisiko – om end den heldigvis ikke er så stor.

Dragør har i høj grad været forskånet, fordi vi er så gode til at passe på hinanden. Men der er ingen grund til at udfordre skæbnen.

Til gengæld har samtlige af de store arrangører lovet, at man vil vende stærkt tilbage i 2021 og gøre ekstra meget ud af det til næste år. Så selvom det kan føles længe til – så bliver det værd at vente på! På vegne af Dragør Kulturnat kan jeg derfor love jer et gigantisk arrangement fredag den 10. september til næste år, hvor Dragør vil kunne opleves mere magisk end nogensinde.

Med venlig hilsen

Kim Dupont

Arrangør af Dragør Kulturnat