Kunst i det gamle værft

Frem til og med fredag den 16. september udstiller den lokale kunstner Fanny Brendstrup sine værker i det gamle bådeværft på Dragør Havn.

Fanny Brendstrup fortæller, at udstillingen indtil nu har været meget velbesøgt, og at de besøgende har været begejstrede over, hvad rummet kan som udstillingssted.

Udstillingen er retrospektiv og består blandt andet af kollager, blyants- og kultegninger samt akvareller fra de seneste to årtier.

Udstillingen har åbent fra kl. 12–18 på hverdage samt fra kl. 10–20 i weekenden – og under Dragør Kulturnat på fredag, den 9. september, er der åbent helt til kl. 21.