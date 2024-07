Lørdag synes vejrguderne ikke at være på Drag­ør Kunst Festivals side – seks timer i streg vælter det ned med regn. Foto: TorbenStender.

Kunst i sol og regn

Mange mennesker trodsede weekendens noget omskiftelige vejr og mødte op på havnen for at se på kunst

Af Mikael Sonne



Vejrudsigten for sidste weekend gav arrangørerne af Drag­ør Kunst Festival anledning til for første gang i festivalens historie at give udstillerne valget om eventuelt helt at blive væk om lørdagen.

Trods denne nyopståede mulighed valgte de fleste af årets udstillere at stille op og bruge en stor del af dagen på pladsen.

Dagen bød, som ellers varslet, hverken på skybrud eller 100-års-hændelse, men dog på uafbrudt regn fra kl. 10 til 16. Mange af udstillerne måtte derfor pakke deres våde sokker sammen i løbet af dagen og sige tak for nu, og de to aktivitetsstande var lukket hele lørdagen.

Den konstante regn fyldte lunker op over hele festivalområdet, og visse stande var udfordret med en lokal vandstand, som hele tiden måtte fejes væk.

Regnvejret fik dog ikke humøret til at dale hos samtlige udstillere. De, der holdt ud, benyttede sig af dagens forholdsvis lille antal besøgende – det gav nemlig en sjælden lejlighed for kunstnerne til at knytte nye bekendtskaber. Og som en ekstra bonus viste de besøgende, som havde trodset vejret og var mødt op, sig både at være købelystne og at have god tid til at tale med kunstnerne.

Søndag holdt himlen sig tør hele dagen, og mange mennesker fandt vej til byen og til kunstfestivalområdet, hvor et væld af musikalske toner, stande og besøgende nu gav dobbelt op på »opleveren«.

I aktivitetsstandene benyttede folk i alle aldre gang sig af tilbud som eksempelvis at kreere et kunstværk udført i geltryk – og måske var det sol og tørvejret, der søndag førte til en lind strøm af kreativitetslystne sjæle, der tog imod mulighederne på de to stande.

Dragør Kunst Festival 2024 blev afviklet under noget van(d)skelige vejrlige forhold, men for arrangørernes og de vedholdende udstilleres vedkommende blev alle lørdagens strabadser hurtigt glemt. For under søndagens stemningsfulde iskagevejr fik de med god musik og et stort publikum bekræftet, hvorfor Dragør Kunst Festival er et besøg værd.