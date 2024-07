Kunst på havnen

38 kunstnere besøger havnepladsen

Af Jens Munch



Fotografier, malerier i akryl og olie, akvareller, strik, filt, læderarbejde, glas og porcelæn og små møbler. Værkerne på årets udgave af Dragør Kunstfestival dækker et vidt spektrum af medier og materialer.

Hele 38 kunstnere kommer i weekenden den 13.–14. juli kl. 10–16 og viser deres færdigheder frem til alle interesserede, der dukker op på Dragør Havn for foden af lodstårnet.

Her kan man spørge til værkerne, og hvad der driver den enkelte kunstner, men man kan selvfølgelig også lade sin kærlighed til et værk få så meget tag i tegnebogen, at man ender med at bringe det med hjem.

Festivalen er meget søgt af kunstnere fra både Dragør og store dele af Sjælland og har nu 15 år på bagen. Denne udgave byder på 25 stande med som nævnt i alt 38 kunstnere samt to aktivitetsstande.

Aktivitetsstandene finansieres blandt andet gennem tilskud fra Dragør Kommunes Kultur- og Eventpulje, og hele weekenden kan de besøgende uanset alder og erfaring afprøve deres kreative evner.

Arrangørerne har god erfaring med, at standene giver rum til sjov på tværs af kulturer og generationer.