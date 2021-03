Arkitema og COWI’s forslag til strandenge med stisystem ved Søvang.

Kystbeskyttelses-vinder udpeget

Vinderen af parallelkonkurrencen om Dragør Kommunes fremtidige kystbeskyttelse er fundet – det blev rådgiverholdet Arkitema og COWI, som dermed skal arbejde videre med udviklingsplanen for, hvordan Dragør Kommune kan tilpasse sig fremtidens klima med havvandsstigninger og stormflodshændelser.

I sin begrundelse for udpegningen af vinderen fremhævede bedømmelsesudvalg den robusthed og tryghed, de finder er indbygget i forslaget – herunder et bud på, hvordan Dragør kan beskytte sig mod oversvømmelser fra havet ved at anlægge et nyt forland ud for kysten. Man mener, at dette tilfører områdets beboere såvel beskyttelse som nye muligheder for naturoplevelser.

Borgmester og formand for bedømmelsesudvalget Eik Dahl Bidstrup er glad for det udgangspunkt, man nu har fået til det videre arbejde. Han betoner dog også, at der er et stykke vej endnu, før man har et færdigt projekt. Og både borgmesteren og Ebbe Kyrø, der er formand for § 17, styk 4-udvalget for området, fremhæver dialogen med grundejerne og borgerne i øvrigt – og at dette samspil skal videreføres i det kommende forløb. Ebbe Kyrø lægger også vægt på den brede politiske forankring, projektet er baseret på.

Hos det vindende team er man i sagens natur glade for resultatet. Teamleder Sanne Lovén Damgaard udtrykker glæde over, at man oplever et stort ambitionsniveau fra kommunens side med fokus på naturudviklingen. Hun fortæller: »Vi tager udgangspunkt i en naturbaseret kystsikring med absorberende kanter, hvor kystlinjen ikke bare kan stå imod, men snarere kan tage imod vandet og på den måde anerkende vandet som en værdi og en naturkraft. Det tror vi, er vejen frem mod en bæredygtig kystsikring mange steder i Danmark.«

Parallelkonkurrencen er gennemført i samarbejde med Realdania og Miljøministeriet ved Kystdirektoratet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen »Byerne og det stigende havvand«. Fra begge parter er der positive toner i forhold til det vindende projektet, som man håber kan være inspiration hos andre kommuner med udfordringer som Dragørs.

I det videre forløb skal det vindende team, Arkitema og COWI, i samarbejde med Dragør Kommune og i fortsat dialog med Dragørs borgere ud fra forslag og idéer fra parallelkonkurrencen skabe en fysisk-strategisk udviklingsplan for Dragørs kystbeskyttelse – et arbejde, der – med forbehold for corona-påvirkning – forventes klar til offentliggørelse i november 2021, forlyder det fra projektleder Hanna Rehling, Dragør Kommune.