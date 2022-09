Kystsikringsarbejdet fortsætter

Ikke mindre end tre punkter på dagsordenen ved Klima-, By- og Erhvervsudvalgets (KBEU) møde onsdag den 7. september omhandlede det fortsatte arbejdet med kystsikring af Dragør Kommune.

Fælles løsning

I de seneste udgaver af Drag-ør Nyt har man kunnet læse meget om kommunens eventuelle samarbejde med Sund & Bælt A/S om kystsikring af Dragør Nordstrand (delstrækning 1).

Samarbejdsaftalen går ud på, at Sund & Bælt vil finanserne et 4,7 meter høj kystdige fra lufthavnen til Dragør Havn. Til gengæld skal Dragør Kommune etablere et tilsvarende dige i kote 4,7 langs havnen ind til land.

Et flertal i KBEU bestående af Socialdemokratiet, Konservative, Sydamagerlisten og Venstre valgte at anbefale at fortsætte arbejdet med et teknisk, juridisk og økonomisk forprojekt af i samarbejde med Sund & Bælt.

I forprojektet skal det undersøges, hvordan Sund & Bælts forslag til et kystdige langs Nordstranden kan integreres, så der kan laves en sammenhængende sikring af den nordlige del af kommunen, samtidig med at der tages hensyn til adgang og udsigt over vandet fra byen. Derudover skal det undersøges, hvorvidt Dragør Havn og en del af Sydstranden kan indgå i projektet.

Liste T’s Annette Nyvang stemte som eneste KBEU-medlem imod at arbejde videre med Sund & Bælt.

I en protokoltilføjelse påpeger liste T, at de ikke ser nogen grund til at bruge forvaltningsressourcer på et forprojekt, da en sikringskote på 4,7 er uspiselig for mange af borgerne på Nordstranden. Samtidig mener liste T, at det er vanskeligt og dyrt at videreføre diget til havnen eller Sydstranden, så det lever op til Sund & Bælts krav.

Frigivelse af midler

I de kommende budgetår er der afsat penge til af kystbeskyttelsesprojektet.

KBEU besluttede på deres møde at anbefale af frigive de 1,5 mio. kr., der er afsat til projektudviklingen i år.

Pulje til kystbeskyttelse

Staten har årligt sat 150 mio. kr. af til kystbeskyttelse i 2022 og 2023.

Et enigt KBEU valgte at anbefale, at Dragør Kommune søger om 87 mio. kr. fra puljen i tilskud til etablering af sikring af Søvang (delstrækning 4) og videre til Kongelunden (delstrækning 5 og 6), som er området, hvor der er størst risiko for oversvømmelse.

Ifølge forvaltningen giver det mening at søge samlet for de tre delstrækninger, da de beskyttelsesmæssigt hænger sammen.

Sammenlagt skønnes det, at kystsikringen af de tre delstrækninger vil koste 109 mio. kr., men da puljen til kystbeskyttelse kun dækker 80% af udgifter, vil Dragør Kommune maksimalt kunne få 87 mio. kr. i tilskud.

Da man kun kan ansøge en gang for hver etape, anbefaler forvaltningen at vente til næste år med at søge tilskud til sikring af Dragør Havn, som også er truet af oversvømmelse, da det endnu ikke er afklaret, om Dragør Kommune skal sikre Nordstranden i samarbejde med Sund & Bælt. Sådan et samarbejde vil påvirke sikringen af Dragør Havn og Sydstranden.

Viderebehandling

Det fortsatte samarbejde med Sund & Bælt, frigivelsen af midler samt ansøgningen af statsmidler skal behandles i Økonomiudvalget torsdag den 22. september og i kommunalbestyrelsen en uge senere.

Vælger kommunalbestyrelsen at følge KBEU’s anbefaling om at fortsætte samarbejdet med Sund & Bælt, forventes det, at forprojektet vil ligge klar i slutningen af året eller i begyndelsen af 2023.

TM