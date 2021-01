Disse fire nordiske romaner vil danne grundlag for første udgave af Drag­ør Bibliotekernes nyeste tiltag – en online læsekreds.

Læsekreds på nettet

Coronakrisen får Dragør Bibliotekerne til at lancere onlinelæsekreds

Nedlukning og corona giver mange masser af tid til at læse – men ingen mulighed for at mødes med andre og diskutere det læste. For at løse denne problematik har Dragør Bibliotekerne besluttet at starte en læsekreds, hvor man kan deltage i fælleskabet om læsning og litteratur over internettet. Denne nye form for læsekreds går i luften for første gang tirsdag den 9. februar kl. 16–17.

Indtil videre er det planen, at deltagerne via Microsofts onlinemødeprogram »Teams« skal mødes fire gange.

Onlinelæsekredsen vil blive indledt af en introduktion til brugen af teknologien bag onlinemødeprogrammet, og herefter vil bibliotekar Ulla Fajfer tage over som tovholder og deltager på sidelinjen.

Temaet i læsekredsen er nordiske romaner. Deltagerne kommer til at læse romaner af de fire forfattere Bergsveinn Birgisson, Maren Uthaug, Thomas Korsgaard og Lars Saabye Christensen, og de kan alle findes online på E-reolen.dk

Efter de fire onlinelæsekredsmøder vil der, hvis der til den tid er blevet åbnet op for det, blive lejlighed til at mødes fysisk og hilse på hinanden over en kop kaffe og mere bogsnak i gårdhaven ved Dragør Bibliotek.