Landligger

Tirsdag den 7. marts kl. 19 ringer det ind til historietime på Dragørs gamle rådhus, Stationsvej 5.

Temaet for Historisk Arkiv Dragørs foredrag i denne udgave af Historietimen er »landliggertiden«. Historierne suppleres med billeder og arkivalier fra arkivets samlinger. »Landligger« er et udtryk, man brugte om dem, der tog sommerophold uden for København.

I slutningen af 1800-tallet kunne dragørborgerne ikke længere leve af søfarten og mange valgte af den grund at leje deres hjem ud til landliggere om sommeren, hvor indbyggertallet derved næsten blev fordoblet.

Mange familier boede herude i flere måneder og satte naturligvis deres præg på livet i byen. De promenerede i gaderne – damerne i sommerkjoler og parasol og herrerne med stråhat. Børnene fandt nye legekammerater, og hele byen, havnen og strandengene var deres legeplads.

På hotellerne var der baller sommeren igennem, og her mødtes sommergæster med de lokale i skøn forening. Indimellem kunne det dog godt slå gnister, og især ungdommen kunne komme i slagsmål.

På badehotellet blev der holdt skønhedskonkurrencer, og det blev nok bemærket, da konkurrencen engang i 1930’erne blev vundet af en landliggerpige – og ikke »en af vøre«.