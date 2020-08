Landsindsamling

Med respekt for sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og håndsprit banker indsamlere fra Kræftens Bekæmpelse på døren hjemme hos stort set alle i Danmark på søndag, den 16. august.

I Kræftens Bekæmpelse ser man frem til dagen, der betragtes som en festdag. »Landsindsamlingen er en festdag, som jeg hvert år ser frem til med stor glæde. Det er fantastisk, at så mange frivillige endnu en gang står klar til at bakke op om landsindsamlingen – også når vi står midt i en krisetid med corona. Det er en meget vigtig støtte til hele Danmarks kamp mod kræft, og jeg er dem dybt taknemmelig,« siger Helen Bernt Andersen, der som formand i Kræftens Bekæmpelse også selv skal på gaden for at samle ind søndag. Særligt i denne tid, hvor corona har betydet nedlukning alle steder – også i Kræftens Bekæmpelses indsamlinger, er behovet stort for at indsamle penge til vigtig kræftforskning, behandling og patientstøtte, som ikke kan lukkes ned.

»Jeg glæder mig. Det er en fin og rørende oplevelse at gå fra dør til dør. Mit indtryk er, at folk tager virkelig godt imod os,« siger formanden.

Og opbakningen i Dragør opleves som overvældende, fortælles det fra lokalt hold: »Vi kommer rundt til stort set alle husstande, og de steder, hvor der bliver lukket op, er støtten og bidragene fantastiske. Men ofte er det desværre sådan, at der kun er nogen hjemme hos omkring halvdelen – men der er heldigvis god mulighed for at støtte, selvom man ikke er hjemme,« siger Benny Brandt-Jensen, der er leder af landsindsamlingen i Dragør.

Støttemuligheder

Man kan støtte landsindsamlingen med kontanter samt med indbetalinger via sms, MobilePay, indsamling.dk og girokort. Hvert indsamlingsområde har sit eget MobilePay-nummer, således man kan følge, hvor mange penge der kommer ind via den mobile betalingsløsning til den enkelte, lokale indsamling.

Landsindsamlingen gav sidste år over 35 mio. kr. til kræftsagen. Og ved hjælp af den lokale registrering kan man se, at resultatet for Dragør, hvor 57 frivillige indsamlere samlede ind, endte på 102.000 kr. – altså et snit på 1.790 kr. pr. indsamlingsbøsse.

Ferietid med udfordringer

Det er ikke hvert år, at der samles ind i august måned, men grundet coronavirussen blev forårets indsamling flyttet til nu – altså midt i sommerperioden. Derfor lyder der en ekstra opfordring denne gang – husk det er på søndag, der samles ind.

Men mange er endnu på ferie, og i Dragør mangler man fortsat cirka 20 indsamlere. Lokalforeningen håber dog, at flere vil melde sig til – det er aldrig for sent, lyder ordene ... man kan nemlig tilmelde sig hos Benny Brandt-Jensen helt frem til søndag formiddag, enten på tlf. 41 42 61 86 eller via e-mailadressen brandtjensen2791@gmail.com

Indsamlerne går deres rute mellem kl. 11–14.00, og hos BankNordik på Dragørhjørnet, der nok en gang har stillet sig til rådighed ved optællingen af bøssernes indhold, vil man holde åbent for indsamlerne mellem kl. 12.30–14.30.